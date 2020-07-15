【盈喜盈警】合生創展盈喜中科生物盈警 一文看清企業盈喜盈警

今天（14日）陸續有多家企業公布盈利預測，本報網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，以下為盈喜盈警消息：

【盈警】

中科生物 （01237） 預計，上半年虧損將不少於2000萬元人民幣。董事會認為，虧損增加主要由於美國自去年5月起，向部份中國出口商品徵收之關稅由10%提高至25%，導致出口美國的木製品產品的利潤率進一步下跌；美國商務部宣布啟動新的反傾銷稅和反補貼稅調查，導致出口美國的木製品產品之數量及利潤率進一步下跌。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

魏橋紡織 （02698） 預計，上半年淨利潤按年跌30%。

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晶苑國際 （02232） 預計，上半年溢利錄得2500萬至3000萬美元，而去年同期則為6000萬美元。

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向中國際 （01871） 預計，上半年純利減少不少於90%，甚至可能錄得虧損淨額。

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同方友友 （01868） 預計盈轉虧，上半年將虧損不少於3800萬元人民幣，主要由於全球爆發的新冠肺炎疫情帶來不利影響，其影響於第二季度尤為明顯。

公告及通告 - [盈利警告]

浪潮國際 （00596） 預計盈轉虧，截至6月底止，中期虧損超過2000萬元，相比去年同期將大幅度減少。主要受疫情及行業競爭的影響，管理軟件錄得收入及盈利減少；雲服務業務收入穩定增長，但同時虧損進一步增加；及來自聯營公司投資收益大幅度減少。

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富通科技 （00465） 預計，上半年溢利按年下跌逾60%。但由於新冠肺炎疫情爆發和宏觀經濟不確定性，部分客戶延遲其採購計劃並對其開支持審慎態度，導致營業額去年同期下降約25%至30%。

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中國創新投資 （01217） 預計上半年錄得虧損。原因是由於受全球性疫情、反送中運動和中美貿易戰等的持續影響，導致公司投資香港證券經損益按公平值計算之財務資產之未變現持有收益減少。

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安踏 （02020） 公布，上半年盈利會按年跌最多35%，公司去年同期賺23.2億元（人民幣，下同）。若不計分佔合營公司虧損，半年盈利就預期由去年同期29.7億元，跌不多於25%。安踏解釋，新冠病毒疫情令整體收益持平或下降不超過5%，但安踏品牌及FILA品牌業務的毛利率均略為下降，主要受批發模式的安踏品牌首季了銷售退貨及存貨回購，直接零售模式的FILA品牌，就因促銷清貨活動導致零售折扣增加。

安踏盈警公告

中國利郎 （01234） 公布，上半年盈利料按年跌30%至35%，主要受累新冠疫情，令「LILANZ」產品銷售額跌30%至35%。中國利郎續指，會減少今年秋季產品產量，面秋季訂貨會也延遲舉行，料秋季產品銷情會按年明顯減少。

中國利郎盈警公告

華潤醫藥 （03320） 公布，集團附屬公司東阿阿膠今年上半年由盈轉虧，公司料淨虧損介乎6754萬元（人民幣，下同）至9841萬元。去年同期淨利潤為1.9億元。公司表示，主要原因疫情影響，國內部分經銷商復工復產延期，藥店等銷售場所普遍顧客流量嚴重低迷，導致東阿阿膠線下業務受到較大影響。

公告：東阿阿膠 截至2020年6月30日止半年度業績預告

海昌海洋公園 （02255） 表示，受新型肺炎病毒持續影響，以及受《關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》等相關限流控距、暫不恢復跨省旅遊方面限制政策的影響，集團於上半年錄得大幅虧損。

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神冠控股 （00829） 預期，上半年純利按年減少30%至50%，主要由於新型冠狀病毒期間，客戶延期復工，導致產品需求下降，期內銷售成本因產品開發成本增加而上升，並需要對庫齡較長的存貨作出撥備。

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敏實集團 （00425） 表示，今年上半年純利將較去年的8.9億元減少55%至60%，主要原因為新型肺炎疫情爆發以及舊產品面臨降價壓力。疫情令集團營業額較上年同期下滑20%至25%，從而令集團產能利用率明顯降低。加之集團仍面臨舊產品降價以及美國對中國出口產品加徵關稅之壓力，集團料毛利率會較上年同期將下滑5%至7%

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北京首都機場 （00694） 預計，截至6月底止，半年未經審核淨利潤將錄得淨虧損，主要是受新冠肺炎疫情影響，上半年旅客吞吐量、飛機起降架次以及貨郵吞吐量，較去年同期相比均出現較大幅度下降，進而導致公司航空性業務收入與非航空性業務收入減少。

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中集集團 （02039） 預計，截至6月底止半年盈轉虧，錄得虧損1.5億至3億元人民幣，主要是受新冠肺炎疫情全球蔓延以及國際經濟與貿易波動等影響，集團主要生產製造業務均受到不同程度影響，營業收入和盈利水平同比出現下滑，同時受海工業務持續虧損影響，集團上半年業績出現虧損。

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鞍鋼 （00347） 預期，截至6月底止半年，純利按年下跌，因新冠肺炎疫情下，鋼材產品需求疲軟，銷售價格下行，原料價格出現階段性上揚，壓縮鋼材盈利空間。

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鐵建裝備 （01786） 預計，截至6月底止半年，純利將按年減少約129.56%，主要是期內收入按年下降約62.5%，及固定成本的原因。

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山東墨龍 （00568） 預計，截至6月底止半年盈轉虧，錄得虧損9500萬元–1.2億元。主要受新冠肺炎疫情及國際油價波動影響，國內外油田鑽井開工率下降，上游市場需求趨於收縮，訂單量明顯減少，公司營業收入按年下降約45%，主要產品油田用管的銷量下降約50%。

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高息股珠江船務 （00560） 盈警，預期截至6月底止半年，溢利按年跌85%至90%，因新冠病毒疫情導致政府關閉粵港及港澳跨境水路客運口岸，對跨境客運及其相關輔助業務造成負面影響；以及未有如上年同期錄得出售一項物業的重大收益。珠江船務目前股息率6.4厘。

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上海實業控股 （00363） 預計，截至6月底止，上半年公司擁有人應佔溢利按年減少約60%至70%。主要由於隨著新冠肺炎疫情爆發，導致不利的營商環境， 以及中國內地、香港及海外實施相關檢疫及社區防疫措施，致令集團高速公路業務、房地產業務以及消費品業務盈利減少。

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【盈喜】

合生創展 （00754） 預計，截至6月30日止，上半年盈利按年增長約60%，乃主要由於上市證券投資未變現收益大幅增加超過20億元。

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創維集團 （00751） 預計，截至6月30日止，上半年溢利將錄得不低於60%的增幅，主要是不斷完善經營管理，改善對運營成本的控制並減少新冠肺炎對集團營運的負面影響；出售廣州創維電子有限公司的股權錄得利潤約人民幣1.38億元，以及最新稅收政策退還增值稅約2.86億元人民幣（扣除相關費用後）。

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譽宴 （01483） 預期截至6月底止6個月錄得公司權益擁有人應佔溢利，相對去年同期公司權益擁有人應佔虧損約1050萬元。業績改善主要由於出售附屬公司錄得為數不少於7000萬元的收益，有關出售已於5月28日完成。

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海普瑞 （09989） 料上半年盈利增幅介乎0%至10%，即介乎5.5億元至6億元。盈利增長原因包括：1）垂直一體化肝素特許經營產業鏈受依諾肝素注射液製劑業務驅動業績快速增長，原料藥業務也受益於去年下半年本公司與客戶定價模式的調整導致成本波動有效傳導，令毛利率大幅上升；CDMO業務收入增長、毛利額及毛利率增長；2）各業務部門較上年同期均有較快增長，致扣除非經常性損益後的淨利潤按年增加6.2倍至6.9倍。

公告及通告 - [內幕消息] 關於2020 年半年度業績預告的內幕消息公告

浙江世寶 （01057） 預計扭虧為盈，截至6月止半年，淨利潤為1500萬元至2200萬元人民幣，主要受經濟復蘇及促消費政策的刺激，汽車行業整體表現好於預期，帶動營業收入增長，尤其部分盈利較好的業務增長好於整體水準。期內的銷售費用及管理費用均較上年同期下降。

公告及通告 - [內幕消息 / 海外監管公告-營運業績最新情況]

政策股受惠，中聯重科 （01157） 預期，截至6月止半年，純利按年增47.5%至63%，約38億至42億元人民幣。公司指出，國內基建、新能源等下游行業需求保持高景氣，「兩新一重」相關項目拓展工程機械行業空間。核心產品訂單和銷量持續高增長。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息 / 海外監管公告-營運業績最新情況]

麗珠醫藥 （01513） 預計，截至6月底止，上半年錄得歸屬於上市公司股東的淨利潤按年上升3至4成，約9.6億至10.3億元（人民幣，下同）；歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤則按年增長20%至30%。料基本每股收益約每股1.02元至1.10元。

公告及通告 - [其他-營運業績最新情況 / 內幕消息]

山東黃金 （01787） 預計上半年純利較去年同期可錄介乎80%至110%增長，即錄約10億元至12.5億元人民幣純利。山東黃金解釋，世界主要經濟體經濟下行、全球貨幣政策又見寬鬆，連同現有避險需求，令今年來國際金價大幅度上漲，而公司在此期間「適時組織黃金銷售」，令自產黃金銷售毛利增幅較大，繼而輛動利潤增長。

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