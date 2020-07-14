  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (二) 18:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市筍工】馬來西亞床墊公司請睡覺專員　連續100日瞓8小時

商業 17:30 2020/07/14

分享：

馬來西亞一間名為「Sonno」的床墊公司，正在僱用睡覺專員，只需每天睡滿8小時，連續睡夠100個晚上，即賺逾5千元！

本港新冠肺炎疫情第三波來襲，導致人心惶惶，而且香港人生活節奏急速，打工仔工作繁忙，回家也未必完全放鬆，長期處於睡眠不足的情況。相信不少打工仔的畢生夢想，就是找到一份「攤喺度都有錢收」的工作，現在機會來了！

近日，馬來西亞一間名為「Sonno」的床墊公司，正於網上社交媒體公開招聘，希望可以僱用睡覺專員（Sleep Executive)。而職位最主要的工作就只有睡覺，藉此研究其睡眠方式和生活習慣，希望從中得到幫助更多的人，改善睡眠質素。

據Sonno創始人Fabio Miceli表示，他們正在尋找對睡眠充滿熱情的人，而此項工作只需每天睡滿8小時，連續睡夠100個晚上，並將自已的睡眠經驗寫成一份報告提交給公司，就可以獲得3,000元馬來幣令吉（約5,445港元）。

【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大

有興趣人士可從即日起至7月31日在公司網頁遞交申請，而工作期則由9月1日至12月10日，總共100日。在這段期間，工作地點就是申請者自己的睡房，而公司將會提供Sonno Lite床墊和枕頭。此外，睡覺專員需要先預載睡眠追蹤應用程式，監測自己的睡眠模式，持續時間和睡眠質素。在整個工作過程，他們每週還需要記錄自己的睡眠狀況，並錄製兩段30秒的影片上傳到公司的社交媒體頁面上，以便清楚記錄專員的的睡眠習慣。

【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！

Sonno Lite床墊是由記憶泡膠和高密度支撐泡膠製成，相當舒適耐用，並考慮到用家的睡眠需求，可有效紓緩壓力，促進肌肉及皮膚的血液循環。Fabio Miceli表示，此計劃歡迎任何人申請參加，只要對睡眠有熱情就可以。在完成100日的測試工作後，除了可得到可觀的報酬外，更可獲贈是次計劃中的Sonno lite床墊和枕頭，繼續擁有良好的睡眠質素，並藉此提升對睡眠健康的關注。

責任編輯：施雯雯

 

 

相關文章

【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大
2020/07/10
【疫市搵工】疫情下自由職業湧現　電子商務、遊戲開發需求大
【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！
2020/07/08
【疫市筍工】智能座廁公司開價7.8萬　請糞便事務副總裁！
【疫市筍工】疫情下想去旅行？美企聘遊客虛擬環遊世界即賺7千
2020/06/15
【疫市筍工】疫情下想去旅行？美企聘遊客虛擬環遊世界即賺7千
疫情 壓力 馬來西亞令吉 馬來西亞 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【限聚令收緊】餐廳無意增聘人手做外賣　免加重開支負擔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記
【本地口罩】「家港口罩」捐100萬個口罩予弱勢社群、學校　即接受登記
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【新冠肺炎】酒店接待檢疫人士房間爆滿　盤點價格及限制（附酒店表）
【限聚令收緊】食肆晚6朝5不可堂食　餐廳晚市暫停營業或提早關門
【限聚令收緊】食肆晚6朝5不可堂食　餐廳晚市暫停營業或提早關門
【限聚令收緊】食肆限座6成　616火鍋店：坐滿亦無法抵銷成本
【限聚令收緊】食肆限座6成　616火鍋店：坐滿亦無法抵銷成本
【限聚令收緊】重回3月措施？　灣仔餐廳生意恐跌逾5成
【限聚令收緊】重回3月措施？　灣仔餐廳生意恐跌逾5成
【香港疫情】茶餐廳：已有心理準備限聚令收緊　料生意續挫一半
【香港疫情】茶餐廳：已有心理準備限聚令收緊　料生意續挫一半