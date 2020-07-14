【美國疫情】美軍半個月增4000人確診 病例急升6成

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，疫情更殺入美軍内部。美國國防部統計數字指，美軍本月至今已增加4,000人確診，急增近60%。由於美軍不少軍營都設於美國疫情較嚴重的州分，美軍據報已開始於相關設施加強防疫限制措施與指引，以免疫情於軍隊進一步擴散。

美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救

【美國疫情】加州再次禁餐廳堂食、關閉酒吧

美國有綫新聞網絡（CNN）引述美國國防部數字，美軍自上周三（8日）至今，不足一周已再多逾1,700人確診，升幅相當驚人。美國國防部自追蹤疫情以來，美軍共有18,016人確診，其中3人死亡。連同駐外成員計算，美軍目前有10,554宗未痊愈的活躍病例。

外出用餐風險高 美疾控教數招防疫

美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家

據悉，美軍大量軍事設施都設於疫情最嚴重的州分，例如德州、佛羅里達州和加州。CNN引述1名美軍空軍官員指，自7月初以來，空軍最少5個基地都因應疫情提高健康保護條件（Health Protection Condition）的水平，包括佛羅里達州的帕特里克基地（Patrick Air Force Base）、加州的比爾基地（Beale Air Force Base）和德州的勞克林基地（Laughlin Air Force）。

美軍更於德州部署數百名醫護人員，又於加州部署160名醫護人員，安排他們進駐民用醫院，以加強在兩州的疫情應對能力。

【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責

【日本疫情】沖繩美軍基地61宗確診 懷疑去派對染疫

另外，美軍位於日本沖繩縣兩個美國海軍基地，近日出現61宗新型冠狀病毒確診個案，其中38宗是位於普天間飛行場，23宗則位於漢森營。據悉，當地的美軍指揮官在上周已加強限制人員進出基地。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：何穎兒

▲ 美國國防部統計數字指，美軍本月至今已增加4,000人確診，急增近60%。