NBA火箭球星Russell Westbrook確診新冠肺炎

美國疫情持續惡化之際,美國職業籃球賽NBA即將復賽。NBA休士頓火箭球星韋斯布祿(Russell Westbrook)此時卻宣布,自己確診新冠肺炎。NBA表示,自7月7日起,有322名球員接受新冠肺炎檢測,其中有2人確診。

韋斯布祿在社交平台Twitter及Instagram指:

「在球隊前往奧蘭多之前,我對新冠肺炎的測試結果呈陽性。我目前感覺很好,正在隔離,希望在康復後回歸球隊。謝謝大家的祝福及持續的支持。請認真看待這種病毒。注意安全。佩戴口罩!」

(I tested positive for Covid-19 prior to my team’s departure to Orlando. I’m currently feeling well, quarantined and looking forward to rejoining my teammates when I am cleared. Thank you all for the well wishes and continued support. Please take this virus seriously. Be safe. Mask up !)

根據NBA指引,韋斯布祿需每日再接受新冠肺炎檢驗,若連續兩日呈陰性,他就可前往奧蘭多。抵達奧蘭多後,需接受額外的新冠肺炎檢驗,並作2日的自我隔離。

另外,由於夏登(James Harden)亦沒有跟隨休士頓火箭團隊前往奧蘭多,引起外界猜測他是否同樣確診新冠肺炎。

