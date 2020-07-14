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NBA火箭球星Russell Westbrook確診新冠肺炎

環球社會熱點 16:44 2020/07/14

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美國疫情持續惡化之際，美國職業籃球賽NBA即將復賽。NBA休士頓火箭球星韋斯布祿（Russell Westbrook）此時卻宣布，自己確診新冠肺炎。NBA表示，自7月7日起，有322名球員接受新冠肺炎檢測，其中有2人確診。

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韋斯布祿在社交平台Twitter及Instagram指：

「在球隊前往奧蘭多之前，我對新冠肺炎的測試結果呈陽性。我目前感覺很好，正在隔離，希望在康復後回歸球隊。謝謝大家的祝福及持續的支持。請認真看待這種病毒。注意安全。佩戴口罩！」

（I tested positive for Covid-19 prior to my team’s departure to Orlando. I’m currently feeling well, quarantined and looking forward to rejoining my teammates when I am cleared. Thank you all for the well wishes and continued support. Please take this virus seriously. Be safe. Mask up !）

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根據NBA指引，韋斯布祿需每日再接受新冠肺炎檢驗，若連續兩日呈陰性，他就可前往奧蘭多。抵達奧蘭多後，需接受額外的新冠肺炎檢驗，並作2日的自我隔離。

另外，由於夏登（James Harden）亦沒有跟隨休士頓火箭團隊前往奧蘭多，引起外界猜測他是否同樣確診新冠肺炎。

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責任編輯：楊心悅

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