【職場孖媽@iM網欄】 Shall we talk? 學懂體恤應對孩子反叛期



兩年過去，轉眼間孖B已來到所謂的「兩歲反叛期」(Trouble two)。從前相當乖巧的大孖，早幾個月前開始變得扭計，不專心吃飯，而本來佻皮的細孖，有時候亦變得相當堅持和愛發脾氣。

面對看似突如其來的轉變，我沒有太大反應，一來意識到，那應該是兩歲反叛期的情況，二來我亦盡量避免反應過敏，因過份緊張，只會適得其反。於是，我只能見招拆招，例如，若到了吃飯時間，他們也無心進食，便安排遲一點才吃飯，因小朋友不會跟自己肚皮鬥氣，肚餓自然肯吃飯；遇上他們爭玩具，就收起玩具，兩個也不能碰，直到其中一方跟對方say sorry，才能繼續玩耍。

我曾遇上的最困難情況，就是細孖扭計爭玩具，得不到想要的，就歇斯底里般大哭大叫，久久不能平靜下來。我當時的做法，就是抱他入房間，熄了燈，抱著他掃背，然後輕聲跟他說說道理，但仍然沒有奏效，那就只好擁著他，希望讓他知道和感受到即使被暫停玩耍，媽媽也一直陪伴著他，也和他一起在「困黑房」。

最終擾攘了半小時左右，他才平靜下來。我不確定這對策是否合適或可用上多少次，更不知道他是否能聽懂我說的道理，但經過那次之後，我們似乎更明白大家，他知道我不能容忍因爭玩具而大哭大叫，而當我在家的時候，亦會盡量安排大家一起玩耍，並騰出多點寧靜的空間，如一起看書，或播些古典音樂讓大家一起望海放空，希望他們會喜愛屬於自己的空間、時間，因而學會尊重別人，以及珍惜大家可以共處的時光。

由他們出世開始，我已把自己定位為他們的朋友，並採取自由政策，但自由不等如放任，在安全情況下，我會容許他們嘗試和體驗身邊的事物。家母經常投訴，大細孖仍愛在家「爬地下」，十分失禮，亦經常在沙發爬上爬落。其實，我覺得沒有甚麼問題，曾經看過些文章，說「爬地」對幼嬰的腦部發展、以至建立空間感均十分重要，至於爬上爬落，即使偶爾會跌倒，但他們跌過碰過之後，下次反而更懂得小心平衡，這大概也是一種學習與訓練吧。

每天下班回家，我不急於跟他們說童話故事，相反，我會說著自己的上班軼事和感受。我相信，人與人之間，用心溝通是建立互信的不二途徑，我不知道他們聽得有多懂，但至少我所分享的感覺是真實的，希望由傾計開始，大家都能培養出分享和懂得自我表達的習慣。