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【內房故事】苦等13年徒勞無功　富力回A夢破滅？

股樓投資 17:43 2020/07/14

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A股近日升得熾熱，在港上市的中資股若能回歸A股的懷抱，更會被資金瘋狂追捧，且看中芯國際（00981）及吉利汽車（00175）氣勢如虹。不過，富力地產（02777）早在2007年已排隊回A，可是多年來因內地審批嚴格，進展甚緩慢。最近中國證監會發布「首次公開發行股票企業基本信息情況表」中，富力的名字更在名冊上被剔除，意味富力的回A夢暫時要畫上句號。

富力在1994年由李思廉創立，2005年到港上市，是首批掛牌的民營內房股。不過，富力當時以H股身份上市，一直受到H股流通不足，以及融資受到限制的困擾。皆因不同其他民企內房股，H股若要配股或批股，每次發行新股都需要中國證監會審批，而且控股股東所持股份為內資股，是不能在證券交易所自由交易，也不可把股份作為抵押。

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2006年，中國證監會大力呼籲境外上市的大型企業可申請回歸A股，當時曾掀起一股回A熱浪，富力也在2007年4月宣布首次申請回A，李思廉更曾預言可在2007年底前就實現回A夢。可是隨著往後日子A股大幅波動，富力的回A計劃一直未見有突破。經過十多年的等待，富力在排名冊上其實已排在第四位，可是排名先後並非評審上市快慢的準則，終於在最新公布的名單中，富力的名字消失了，意味過去13年等待的回A夢正式幻滅。

有評論指出，富力在今年3月時，獲中國證監會批准，把公司全部已發行約22億股內資股股份轉換為H股，在港交所掛牌，實現H股全流通，往後可根據自身財務需要自行作出融資安排，無需要每每經中證監批准才可行事，因此回A的申請亦正式被否決。不過，眾所周知，相同板塊在A股所能獲取的估值，是遠高於香港H股的，若能回A可帶動H股的估值及成交。

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除了富力外，不少內房巨企一直在苦苦等待回A股的機會，內地前首富王健林旗下的內房旗艦萬達商業便是其中之一。萬達在2014年在港掛牌上市，可是不足15個月，在2016年中就宣布私有化及退市，並表示已申請回歸A股，當時的解釋是港股估值偏低及成交額不高。結果萬達卻錯過了往後幾年港股內房股的盛宴，而回A一直只聞樓梯響，到了近年更因資金鏈問題而多番變賣資產。

為成功回A，萬達商業在2018年初改名為萬達商管，並表示要剝離房地產業務，到今年1月，集團正式宣布已完成剝離房地產業務，希望能避過中國證監會對傳統內房股的嚴格審批，至於能否因而盡早回A，至今仍是未知之數。

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另一家則是許家印旗下的中國恒大（03333），自2006年起借殼深深房（深：000029）分拆恒大地產回歸A股上市，時至今日仍未完成。經過3年多時間，深深房復牌無期，繼續停牌推進重組。

在今年初，恒大宣布，鑒於恒大地產重組上市工作正在有序推進，經與第一批及第二批戰略投資者協商，同意將700億元人民幣股權投資增資協議中，約定的實現重組上市期限延期，與第三批戰略投資者600億元人民幣股權投資的約定期限保持一致，即由2020年1月31日前延期至2021年1月31日前。至於明年初是否能真的完成重組在A股上市，市場只能拭目以待。
 

撰文 : 李兆明

H股 香港股票 A股 吉利汽車（00175） 中芯國際（00981） 富力地產（02777） 中國恒大（03333）

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