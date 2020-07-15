【小老闆生意經@iM網欄】市場掀起代購熱潮 網店名稱是關鍵

香港地搵食艱難，人工少，但生活水平高，買樓又貴，個個打工仔都想搵方法增加被動收入，不過說易做難，即使有途徑打多一份工，時間上亦未必許可。近年香港掀起一股代購熱潮，愈來愈多人加入代購這一個行列，可能是因為做代購的好處是24小時運作，代購員隨時隨地都可以開工，即使有一份正職，兼職都可以做代購，最常見的例子是空姐/空少，因為時常飛遍世界各地，每飛一轉可以在當地逗留一至兩日的時間，變相可以飛遍各國幫人代購產品。對於他們來說，兼職代購可謂舉手之勞的事，上班時間靈活，同時為自己增加不少額外收入，何樂而不為。

不少人覺得代購這個行業競爭激烈，又不知道如何才找到客源。事實上，現今社交媒體等通訊程式發達，要成立一個代購網站或是找客源一點都不困難。不過，是否開了一個Facebook或Instagram 專頁就代表可以賺到錢？當然不是。如何有效去推廣專頁及建立商家的聲譽都是關鍵所在。另外，有人會問：是否開專頁就一定要花錢賣廣告，否則便沒有客源？其實也不一定。

胡亂改名難吸引客戶

上期文章提到，一些小技巧在Facebook或Instagram開Post可以吸引更多Like及Followers，筆者身為過來人，都是利用相若的方法在網上吸Like及找客源。當然，捨得花錢賣廣告，的確有助建立更好的商戶形象，但作為小商家，沒有理由「未學行先學走」，錢都未開始賺，第一筆就花錢賣廣告？這個做法似乎不太適合小本經營的小商家。

除了開Post有小技巧，在成立專頁方面都有小技巧。用戶名稱是吸引客源的關鍵，作為一個商業專頁，千萬不好使用太嘩眾取寵的字眼去改命，又或是使用「emoji 」去命名，這樣會損害商戶本身的企業形象。試想想，一個名字代表著一個品牌，商店予人的第一身感覺就是透過其名字，太過玩味的名字即是代表予人玩味的感覺。因此，專頁名稱愈簡單、愈易記就最好，日後愈來愈多人留意你的專頁時，一個簡單易記的名字，更容易在市場上推廣。而商店名字改好後，亦不要輕易轉掉，否則就有機會流失原有的客戶。

掌握文字傳遞訊息的技巧

以建立Instagram 專頁為例，網民可以在 Instagram搜尋中輸入關鍵字，繼而找到你的帳戶。因此，例如是建立一個代購專頁，用戶名稱上可加入相關的字眼，如「精品代購」、「日韓代購」等，這樣網民在尋找商戶時輸入「精品代購」，便可找到你的帳戶，有助你的專頁接觸到更多潛力的消費者。

除此之外，亦建議在專頁上的簡短說明中，加入宣傳商店的關鍵字，例如加入下單方法、電話、售賣貨品詳情、商店背景等資料，如何利用有限的文字傳遞最重要的訊息，就是宣傳網上商店最好的技巧。然而，成功吸引到網民Like 及Follow你的內容及專頁後，即意味他們日後或有機會成為你客戶了！