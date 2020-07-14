【環球投資】施羅德薦三大投資主題

施羅德北亞地區多元化資產產品副主管鄧偉志指出，新冠肺炎疫情後，亞洲有三大投資主題，（1）科技行業；（2）救經濟概念股；（3）重啟經濟概念股。大型基金分析策略，有望帶動相關行業有資金流入，以刺激股債表現。

不過，施羅德對於股票的看法，會較債券審慎。由於很多地區的疫情仍未受控，企業盈利會受到多大的影響仍是未知之數，為股票的估值預測增添不確定性，加上除了日本央行之外，暫時還未有其他央行出手買入股票資產，顯示股票或未能像企業債券般可直接受惠於貨幣政策。

施羅德看好科技行業，認為不少人在疫情期間已深切體會到，網上消費及服務的影響力。其實工業自動化的投資潛力也不容忽視。經此一役，相信不少企業將會改變生產綫的運作模式，減低因員工未能上班而導致工廠完全停產的風險，因此自動化的工業設備亦將變得日益重要。

其次是捕捉一些能受惠於政府財政及貨幣政策的行業。多個國家已陸續宣布推出大型基建計劃來刺激經濟，傳統行業如水泥、工業機械等將有望獲得支持。

第三，是重啟經濟所帶來的機會。在過去數月，零售、旅遊業及能源等行業大受打擊，部分企業的估值更已跌至頗為便宜的水平，浮現吸引機會。然而，投資者在尋寶之餘亦需留意相關企業的違約或倒閉風險，以免墮入價值陷阱。

施羅德指出，以最新數據來看，環球經濟似是處於「U型復甦」多於「V型反彈」，因此施羅德也相應調低了今明兩年的經濟預測。由於前景仍然充斥不明朗因素，相信以主動手法管理、分散投資於不同股票及債券的多元資產策略，可協助投資者捕捉潛在回報，同時有效管理及分散風險。

央行放水惠及企業債券

另外，施羅德表示，有別於1997年的亞洲金融風暴及2008年的金融海嘯，是次的新冠肺炎是席捲全球的公共衛生危機，殺傷力之大史無前例；但與此同時，各國團結一致、共同推出各項財政方案及放寬貨幣政策的做法，也是歷史罕見。在未來兩三年，各國政府及央行料會持續大力刺激經濟，將有利資產價格的走勢。

在這種市場資金充裕的大環境下，企業債券是相對攻守兼備的選擇，尤其是投資級別的亞洲企業債券。目前美國企業債券的息差約為1.8厘，歐洲則更低。相較之下，亞洲投資級別債券的息差仍有3至4厘，投資價值較為吸引。

早前美國聯儲局宣布將透過二級市場購買美國企業債券，亞洲債券雖不是直接受惠其中，但上述的救市舉措或將進一步壓低美國企業債券的息差，並促使投資者轉到亞洲債市尋找機會。

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