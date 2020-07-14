【趣話財經】美國股民新潮流　輸錢要向法官大人求情？

新冠肺炎疫情下，不少美國公司被迫申請破產保護，一般來說公司破產不利股價，因為按照美國破產法規定，破產程序中股東是最後獲得賠償的人。然而，近月不少公司成為「破產股」反而熱炒，包括J.C. Penney、GNC Holdings、Chesapeake Energy等。

不少專業的分析師都「𢲷爆頭」，最後估爆升係因為有一班對破產運作一無所知的新手股民，見平就買，炒起股價。最終買完先發現炒「破產股」可能變自己「破產」。根據外國媒體報導，在德州一位處理破產案件的法官Corpus Christi，最近幾個月收到多封來自散戶的求救信，要求法官大人考慮股東的利益。

最終法官有無考慮呢啲求情信就未知，不過大家投資時，真係唔好買左都唔知買左咩呀﹗

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