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高力國際：疫情影響有限　下半年樓價跌半成

股樓投資 16:43 2020/07/14

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近月樓市好轉，成交回升，除了新盤銷情理想，各區也錄高價成交，大行紛紛轉軚唱好樓市。正當市場看好樓市之際，港區國安法登場，香港再成中美磨心，加上疫情出現劇變，近期市場再現劈價、蝕讓成交。

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高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢說，疫情持續半年，買家起初憧憬樓價大跌，惟樓價持續企穩，顯示用家需求大。事實上，若看近期推售的新盤，樓價一千萬以下的單位，去貨速度極快，皆因受惠新按保計劃，深受用家歡迎。

她續說，雖然疫情出現劇變，連日錄得多宗本地確診，但住宅供應少，加上低息環境，認為下半年樓價仍然企穩，料跌5%。若看近期成交，有代理說，受疫情影響，普遍業主限客睇樓，個別甚至封盤，但劈價賣樓未成常態，皆因業主有經驗，相信樓價甚難大跌。

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寫字樓方面，高力國際香港商業物業服務主管顏慧萍說，中環甲廈空置率升至6.1%，為2009年以來新高。她續說，疫情再度惡化，不少機構容許僱員在家工作，同時考慮減租用樓面，削減營運開支，預計中環甲廈租金全年跌18%。

疫情出現劇變，政府再度收緊限聚令，對商舖影響最深。高力國際商舖服務高級董事吳凱寧說，核心區商戶營運壓力大，個別品牌或放棄舖位，又料零售業需要較長時間才能復甦，預計全年一線街租金大跌逾三成。

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撰文 : 柳家平

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