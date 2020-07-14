【定期存款】港銀港元定存減息潮未止 3個月期最高息可以有幾高？

▲ 港銀港元定存減息潮，似未有停止。

中小行猛追趕減港元定存息快車道，今天（7月14日）暫有兩間銀行減短存息，當中包括素來擅打高息牌的建行亞洲，微削3個月港元定存年息0.05厘，新息率至1.35厘。至於華僑永亨更3連減，再調低3個月或以下的較短存，新息率齊失守一厘大關，目前該行最高的港元定存息率，只是3個月期年息的0.58厘。計及昨天（13日），本周短短首兩個交易天，竟多達12間大小行鬥減。專家預計存息低處未算低，追息族宜趁高息仍在，先鎖定特惠息。

昨天11間業界已出手鬥劈不同存期的港元定存年息，包括花旗、恒生 （00011） 及工銀亞洲等大行。而交銀香港及東亞 （00023） 亦連續3天削息；招商永隆、大眾財務及集友也全綫調低短中長息，華僑永亨、星展及大新 （02356） 則削短存，及至今天建行亞洲亦加入追減行列。

單以7月開局至今差不多已過了半個月，僅創興 （01111） 昨逆市「獨加」，調升3個月港元定存息率0.3厘至1.1厘，市料主要追落後，畢竟同期「高息王」是信銀國際的10厘，主要針對政府派錢涉資700億元商機，上限1萬元，萬元客期內可賺息250元。

至於6個月港元定存年息，大眾財務昨下調0.1厘至1.5厘，續問鼎同期最高，門檻為50萬元。一年期的冠全城息率是1.3厘，由虛擬銀行天星（Airstar）提供，入場費為1,000元。

一個月拆息自上周跌穿0.4厘後已不斷走低，如今更3連跌，乍現0.35厘低位；同樣，反映銀行資金成本的3個月拆息更8連挫，今天失守0.6厘，只得0.57厘的近4年新低。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享預計，與樓按掛鈎的一個月拆息，料考驗0.3厘左右才反覆尋底。適逢虛擬銀行煞停價格戰，以及第3波疫情惡化，料經濟復甦路漫長，業界更致力嚴控貸款質素，遂毋須逆市盲目鬥高息搶存。

至於3個月期港元定存排第2位高息的，是現正試業的另一虛銀、匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，5內可賺息1,125元；但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

那邊廂，中銀香港 （02388） 也另闢戰線，搶攻針對政府向市民派錢一萬元，涉資共700億元的商機，新客戶斥10萬元存3個月港元定存享4.3厘，但須附帶條件才賺息逾千；此特惠息亦高踞3個月期港元定存高息榜的季軍。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪