【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人

全球多地的新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情出現反彈,英國疫情剛算受控,已陸續解封,但有專家警告,面對冬天到來的第二波疫情,最壞情況會死120,000病人,英國必須嚴陣以待。有醫生警告,若不馬上採取行動,屆時疫情反彈撞上流感季節,醫療系統將會不勝負荷。

英國首席科學顧問瓦蘭斯(Sir Patrick Vallance)帶領的專家團隊,用研究疫情發展的模型,預測今年冬天時「合理最壞情況」(reasonable worst case scenario)。專家警告,英國必須做好準備工夫,嚴陣以待(intense preparations)。

【日本疫情】東京舞台劇群組逾30確診 850人要檢測

【新冠病毒】中招不僅肺出事 逾半患者心臟異常

南安普頓大學(University of Southampton)免疫藥理學教授霍爾蓋特(Stephen Holgate)指出,模型預計冬天第二波疫情的死亡率會更高,但若當局馬上採取防範工作,將可減少發生第二波疫情的風險。

「趁著現在的確診個案較少,我們應把握機會,最好應對冬天第二波疫情最壞情況的準備。」(“With relatively low numbers of Covid-19 cases at the moment, this is a critical window of opportunity to help us prepare for the worst that winter can throw at us.”)