【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人

▲ 有專家警告，英國面對冬天到來的第二波疫情，最壞情況會死120,000病人，必須嚴陣以待。

全球多地的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，英國疫情剛算受控，已陸續解封，但有專家警告，面對冬天到來的第二波疫情，最壞情況會死120,000病人，英國必須嚴陣以待。有醫生警告，若不馬上採取行動，屆時疫情反彈撞上流感季節，醫療系統將會不勝負荷。

英國首席科學顧問瓦蘭斯（Sir Patrick Vallance）帶領的專家團隊，用研究疫情發展的模型，預測今年冬天時「合理最壞情況」（reasonable worst case scenario）。專家警告，英國必須做好準備工夫，嚴陣以待（intense preparations）。

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南安普頓大學（University of Southampton）免疫藥理學教授霍爾蓋特（Stephen Holgate）指出，模型預計冬天第二波疫情的死亡率會更高，但若當局馬上採取防範工作，將可減少發生第二波疫情的風險。

「趁著現在的確診個案較少，我們應把握機會，最好應對冬天第二波疫情最壞情況的準備。」（“With relatively low numbers of Covid-19 cases at the moment, this is a critical window of opportunity to help us prepare for the worst that winter can throw at us.”）

模型估計，第二波疫情在冬季來臨，高峰期將在明年1、2月。模型預測，9月份英國的基本傳染數R0，會從現時0.9翻倍，升至1.7，即每個確診患者可以將病毒傳播給1.7個人；當基本傳染數R升至1.1或1.5，將造成1,300或75,000人死亡，但老人院爆發、新藥面世等因素都未計算在內。

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由於第二波疫情撞正流感高峰期，專家建議免疫力較差等高危人群如安老院護理員、長期病患、學童等，應先接種流感疫苗。現時英國累計確診個案290,133宗，44,830人死亡。

記者：葉芷樺

