  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (二) 16:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】第二波疫情冬天殺到 專家料再死12萬人

環球社會熱點 16:13 2020/07/14

分享：

有專家警告，英國面對冬天到來的第二波疫情，最壞情況會死120,000病人，必須嚴陣以待。

全球多地的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，英國疫情剛算受控，已陸續解封，但有專家警告，面對冬天到來的第二波疫情，最壞情況會死120,000病人，英國必須嚴陣以待。有醫生警告，若不馬上採取行動，屆時疫情反彈撞上流感季節，醫療系統將會不勝負荷。

英國首席科學顧問瓦蘭斯（Sir Patrick Vallance）帶領的專家團隊，用研究疫情發展的模型，預測今年冬天時「合理最壞情況」（reasonable worst case scenario）。專家警告，英國必須做好準備工夫，嚴陣以待（intense preparations）。

【日本疫情】東京舞台劇群組逾30確診 850人要檢測

【新冠病毒】中招不僅肺出事 逾半患者心臟異常

南安普頓大學（University of Southampton）免疫藥理學教授霍爾蓋特（Stephen Holgate）指出，模型預計冬天第二波疫情的死亡率會更高，但若當局馬上採取防範工作，將可減少發生第二波疫情的風險。

「趁著現在的確診個案較少，我們應把握機會，最好應對冬天第二波疫情最壞情況的準備。」（“With relatively low numbers of Covid-19 cases at the moment, this is a critical window of opportunity to help us prepare for the worst that winter can throw at us.”）

模型估計，第二波疫情在冬季來臨，高峰期將在明年1、2月。模型預測，9月份英國的基本傳染數R0，會從現時0.9翻倍，升至1.7，即每個確診患者可以將病毒傳播給1.7個人；當基本傳染數R升至1.1或1.5，將造成1,300或75,000人死亡，但老人院爆發、新藥面世等因素都未計算在內。

外出用餐風險高 美疾控教數招防疫

法國前綫醫護成功爭取加人工 獲政府700億撥款

由於第二波疫情撞正流感高峰期，專家建議免疫力較差等高危人群如安老院護理員、長期病患、學童等，應先接種流感疫苗。現時英國累計確診個案290,133宗，44,830人死亡。

記者：葉芷樺
 

相關文章

政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告
今日
政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告
世衛：很多國家防疫方向出錯 新冠肺炎仍是頭號公敵
今日
世衛：很多國家防疫方向出錯 新冠肺炎仍是頭號公敵
美國17州控華府收緊簽證 趕網上課程留學生出境
今日
美國17州控華府收緊簽證 趕網上課程留學生出境
【美國疫情】加州再次禁餐廳堂食、關閉酒吧
今日
【美國疫情】加州再次禁餐廳堂食、關閉酒吧
【新冠肺炎】美國目標明年前生產疫苗3億支 今年夏末投產
今日
【新冠肺炎】美國目標明年前生產疫苗3億支 今年夏末投產
傳染病 疫情 英國 肺炎 流感 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責
【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間16:00）
【美股開市】道指漲逾200點 輝瑞疫苗獲認可 納指破頂 Tesla升穿1700美元
【美股開市】道指漲逾200點 輝瑞疫苗獲認可 納指破頂 Tesla升穿1700美元
【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出