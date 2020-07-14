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【美國疫情】憂病毒傳播　美國萊斯大學搭戶外帳篷教室

環球政經 16:47 2020/07/14

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新冠肺炎於美國愈發嚴重，惟總統特朗普（Donald Trump）和教育部長德沃斯（Betsy DeVos）堅持學校要於今年秋季復課。美國萊斯大學（Rice University）就將於今年夏天新建 9 間戶外大型教室，當中 5 間是採用開放式馬戲團帳篷，另外四件則是半永久性建築。

相關文章：【美國疫情】特朗普轉發帖文　質疑CDC撒謊阻其連任

為了減少潛在感染風險，美國萊斯大學將課堂移至戶外，在滿足正常復課的同時，又盡量避免造成大規模聚集感染，該所大學副校長柯比（Kevin Kirby）表示，這個項目是「對社會的一種聲明」，顯示「我們的創造力、我們的韌性。我們在做的事很重要。」

相關文章：【美國總統】美媒：特朗普上任三年半　發布逾兩萬次虛假聲明

除了課堂以外，許多傳統上的室內活動亦都正逐漸轉移到室外，包括各大餐館、宗教活動、工作會議、文化活動、理髮等等。《華盛頓日報》的評論家Megan McArdle表示：「我們得把所有的東西都搬到戶外——儘可能多的搬，需要做的還很多。」

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撰文 : 國際組

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