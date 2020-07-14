【騰訊股價】微信小商店開放內測 支持直播帶貨、零成本開店

▲ 騰訊旗下微信宣布，正式上線微信小商店能力並開放內測申請，供企業和個人零成本開店。

騰訊 （00700） 旗下微信宣布，為進一步降低進入小程序生態經營和賣貨門檻，正式上線微信小商店能力並開放內測申請通道，中小微商家、個體創業者可以零成本、快速擁有一個小程序店舖，在微信內實現電商業務的自主經營。

微信小商店是小程序團隊提供的一項新能力。無需開發、免費開店，可幫助商家快速生成賣貨小程序。小商店為商家提供商品信息發佈、訂單和物流管理、營銷、資金結算、客服與售後等電商經營場景的基礎功能。

值得注意是，小商店自帶直播能力，符合條件的用戶可開通並創建直播間，進行直播帶貨。

微信小商店支持企業、個體、個人三種開店類型，本次內測申請向企業、個體兩種資質的商家開放，個人店後續將逐步放開。小商店現階段支持售賣超過1500個商品類目，主要包括寵物生活、家用電器、數碼、服飾、美妝護膚等。

早前微信小商店上線消息釋出後，曾拖累微盟 （02013） 等SaaS股急跌，因市場憂慮微信第三方供應商業務將受影響。微信今日特別提及，未來小商店回開放更多基礎功能和營銷能力，同時將開放店舖、商品、訂單等一系列標準接口及組件，供第三方接入並提供拓展功能，共同進行能力與服務升級。

騰訊接近尾市仍跌3.2%，微盟跌6.6%。

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