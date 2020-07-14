  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (二) 16:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】2大行調升目標價逾15％　騰訊調整入市時機？

股樓投資 15:58 2020/07/14

分享：

新經濟股是今日港股跌市元兇，股王騰訊（00700）亦跌近3%，不過外資大行仍看好騰訊前景，大和及匯豐同樣給予騰訊目標價逾600元，距離現價仍有逾15%上升空間。

截至3時半，騰訊股價報526元，跌2.8%，成交額114億元。

相關文章：【港股追蹤】又多隻王牌手遊　騰訊前景唔憂米

匯豐環球研究報告指出，騰訊將於8月12日公布業績，在手機遊戲及社交廣告表現強勁下，料收入按年增長22%，當中手遊收入增長33%，社交廣告增長38%，金融科技及商業業務增長29%。此外，新的手遊《地下城與勇士》預計在8月12日推出，預先登記已達5,900萬人，有力為騰訊提供強勁收入，在今、明兩年為手遊業務收入貢獻3%及12%。該行維持騰訊「買入」評級，目標價由559元調升至635元，相當於2021年預測市盈率（PE）31倍。

相關文章：【趣話財經】劉熾平兩度減持騰訊　今次會唔會又早放左？

大和報告指出，騰訊今年首季業績後股價累計上升27%，但該行仍看好騰訊下半年手遊業務增長，及社交平台廣告增長。大和料騰訊今年第二季非通用會計準則純利預測272.95億元人民幣，按年升16%；純利256.86億元人民幣，按年升6%；收入1,105.7億元人民幣，升24%。大和維持騰訊「買入」評級，目標價由515元上調至610元。
 

撰文 : 李兆明

騰訊控股（00700） Non－GAAP 電玩手遊 香港股票

上一篇文章

【中美角力】幽默回應中國制裁　克魯茲：真掃興！原本打算到北京渡假

下一篇文章

【財務自由】指數基金之父約翰柏格7大投資心法　默默儲貨可致富
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【室內設計】九十後夫妻打造安樂蝸　北上訂造傢俬慳7.5萬元
【第三波疫情】疫廈名單遍佈社區食肆商場 不斷更新（至7月12日）
【第三波疫情】疫廈名單遍佈社區食肆商場 不斷更新（至7月12日）
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【趣話財經】的士近排風水差　時代中國ＣＦＯ疑似搭程的士就無左份工？
【趣話財經】的士近排風水差　時代中國ＣＦＯ疑似搭程的士就無左份工？
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸
【投資海外】泰國再現爛尾樓　逾200港人恐血本無歸