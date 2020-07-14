【港股追蹤】2大行調升目標價逾15％　騰訊調整入市時機？

新經濟股是今日港股跌市元兇，股王騰訊（00700）亦跌近3%，不過外資大行仍看好騰訊前景，大和及匯豐同樣給予騰訊目標價逾600元，距離現價仍有逾15%上升空間。

截至3時半，騰訊股價報526元，跌2.8%，成交額114億元。

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匯豐環球研究報告指出，騰訊將於8月12日公布業績，在手機遊戲及社交廣告表現強勁下，料收入按年增長22%，當中手遊收入增長33%，社交廣告增長38%，金融科技及商業業務增長29%。此外，新的手遊《地下城與勇士》預計在8月12日推出，預先登記已達5,900萬人，有力為騰訊提供強勁收入，在今、明兩年為手遊業務收入貢獻3%及12%。該行維持騰訊「買入」評級，目標價由559元調升至635元，相當於2021年預測市盈率（PE）31倍。

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大和報告指出，騰訊今年首季業績後股價累計上升27%，但該行仍看好騰訊下半年手遊業務增長，及社交平台廣告增長。大和料騰訊今年第二季非通用會計準則純利預測272.95億元人民幣，按年升16%；純利256.86億元人民幣，按年升6%；收入1,105.7億元人民幣，升24%。大和維持騰訊「買入」評級，目標價由515元上調至610元。

