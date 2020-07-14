【美國總統】美媒：特朗普上任三年半　發布逾兩萬次虛假聲明

根據《華盛頓郵報》報導，美國總統特朗普（Donald Trump）自就任以來，已發表逾兩萬次虛假聲明， 《華盛頓郵報》對其所作的與事實不符的陳述次數，做了上述統計。

根據該報統計，特朗普在上任期間共發布20,055次虛假言論，在過去的14個月中，特朗普平均每天在公眾場合撒謊12次，當中包括他在集會上的演講、接受採訪發言、以及在社交媒體上的言論。

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在大多數情況下，他的虛假聲明主要與美國當前的經濟形勢、減稅、以及美墨交界有關。此外，特朗普還被指摘歪曲多個重大事件，包括美國新冠疫情真實情況、對特朗本人進行的彈劾、以及美國黑人弗洛伊德之死而引發的抗議有關的事實。

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報導中特別指出，僅 在疫情爆發至近的數月期間，特朗普在就發表了一千多次虛假或誤導性言論。自疫情以來，特朗普一直被批評過度重視經濟以及股市，對新冠疫情的應對措施無力，在最近的民調調查中，他的支持率已經低於其競爭對手拜登（Joe Biden）。

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