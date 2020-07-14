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【網民熱話】經濟多隱憂　點解仲咁多人買樓？

環球政經 16:37 2020/07/14

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新冠肺炎持績肆虐全球，本港亦現第三波疫情，環球經濟出現隱憂，惟本港的樓市交投仍見熱鬧。面對市場總總不明朗，有網民不惑不解，在網上出帖指，不明在經濟多隱憂下，為何還有如此多人入市買樓。

其他文章：【網民熱話】租住先等樓價跌就入市？　網民：同居等上車結婚　真心笑話！

其他文章：【網民熱話】租客預繳一年租金代表甚麼？　網民：完全有著數！

有網民直言：「唔買仲多憂慮，銀紙好快變廢紙。」正因為隱憂多，更加要實實在在買層自己樓，有落腳的地方。也有網民指，因為港人有自住需要，自己供樓好過幫人供樓。而且香港住屋長期供不應求，租金亦高企，「之前已經講3年後有供應段層，你筆首期放銀行無息，交租又唔平。唔買你教我點做。」

有網民也認真分析：

「你覺得人哋買樓好博，其實唔買都一樣係博，有住屋需要又買得起的話，正常都會選擇買樓住，升升跌跌影響唔大，因為佢哋唔係炒樓，短期內唔會賣，但係唔買你就要租，一樣有住屋成本，仲係一去冇回頭嗰隻，當然有部分人買得起又唔買嘅，佢地揾錢能力強大，有其他更大嘅投資回報，佢地租同買都冇所謂，因為住屋成本對佢地來講只係微不足道嘅嘢。」

有網民表示同意，提醒各位留意不買樓的風險，要自己衡量利弊。不過亦有網民慨歎：「從來買樓都唔係比無實力既人入場。」最受經濟影響的多數是低下階層，又有人認為：「如果你明嘅，一早就係有錢人啦！」

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撰文 : 鄺庭芳

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