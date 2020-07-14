【內附名單及退款事宜】康文署宣布　明起暫停開放康樂及文化場地

康樂及文化事務署（康文署）昨日（13日）宣布，因應新冠肺炎疫情最新情況，明起（15日）暫停開放所有較早前重開的康樂及文化場地／設施，直至另行通知；此外，又取消七月份餘下的所有康樂、體育及文化活動。

以下為明起關閉的設施名單：



戶外康樂場地及設施包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、草地球場、人造草地足球場、硬地球場、門球場、乒乓球枱、燒烤場、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、露天劇場、公眾游泳池、泳灘、水上活動中心、度假營和貝澳營地等，將暫停開放。



所有室內體育設施包括體育館、壁球中心、羽毛球中心等亦將於明日起關閉。

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另一方面，康文署轄下公園的靜態康樂設施（如大草坪及公園座椅等），以及公園𥚃的戶外緩跑徑仍會維持開放。



康文署亦暫停處理所有陸上康體設施7月份的個人及團體預訂申請，而公眾游泳池7月份的團體預訂申請亦會暫停。至於露天劇場、免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的預訂申請，會繼續暫停，直至另行通告。

退款安排

因場地關閉而引致的退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交到康文署各分區康樂事務辦事處的櫃枱或郵寄到各相關康樂場地。退款申請表格可在康文署網頁下載。

以下為文化設施關閉名單，退款、退票事宜將有待通知。

所有公共圖書館及其自修室將暫停開放。



所有設於圖書館和三個港鐵站的還書箱及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站亦會暫停提供服務。公共圖書館將繼續提供電子書及電子資料庫等網上服務。 所有博物館、表演場地和音樂事務處的音樂中心，將暫停開放。表演場地的主要設施將不會早於七月底前開放；而博物館所有公眾節目暫停。



位於康文署轄下表演場地的城市售票網售票處和附設自助取票機亦將暫停開放。城市售票網則維持網上及流動應用程式購票及票務熱線服務。

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