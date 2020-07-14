【外賣App選擇】嗌外賣仲有咩選擇？盤點3大平靚正App

▲ 本文將介紹「鮮直送」、「lingduck拎得」及「湯直送」3個App，「坐定定」亦可有生猛海鮮、居家靚湯送上門。

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，行政長官林鄭月娥昨公布，7月15日凌晨起，食肆傍晚6時後禁堂食。打工仔OT想叫外賣，除了foodpanda、Deliveroo、Uber Eats等外賣App外，到底還有什麼選擇呢？本文將介紹「鮮直送」、「lingduck拎得」及「湯直送」3個App，「坐定定」亦可有生猛海鮮、居家靚湯送上門。

1.「鮮直送」

鮮直送在香港仔魚市場自設海鮮工場，讓客人透過App實時下單選購時令生猛海鮮、海產，包括提供活蝦、海魚、蟹、貝類、龍蝦等。最大特色是，透過網上24小時直播，客戶能隨時隨地於鏡頭中遙距選購，同時看到魚產是否新鮮。

最快下單3小時後送到府上。至7月31日為止，凡選購滿500元，即送特大沙白1斤。

2.「lingduck拎得」

疫情殺到埋身，不想站在餐廳門外等外賣，外賣自取平台「lingduck」肯定幫到你。平台以「外賣自取，平過堂食」為理念，保證外賣自取價定必低於堂食價，甚至提供高達7折優惠。標明預計外賣等候時間，支援到店付款，不怕被亂收錢。

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3.「365soup 湯直送」

湯直送是一個可以24小時外賣住家湯服務的平台，每日都有不同款式的燉湯，無論是中或西式，想利尿消腫、清熱袪濕、健脾和胃、補中益氣，統統皆備。

此外，App提供24小時送餐及外賣自取服務，買滿$200即可免費全港直送，新註冊額外贈送30元迎新積分。

鮮直送 lingduck拎得 365soup 湯直送 業務性質 直送海鮮 外賣自取 外賣燉湯 現時優惠 至7月31日為止，凡選購滿500元，即送特大沙白1斤。 / 買滿$200免費全港直送，新註冊額外送30元迎新積分。 特點 網上24小時直播觀看海鮮狀況，實時選購下單 主打本地小店

外賣自取提供高達7折優惠 每日提供不同款式的燉湯

24小時彈性送餐

責任編輯：姚慧儀