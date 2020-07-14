【港股技術調整】恒指急回最多500點 投資界話下個睇咩位？

▲ 港股今日急挫最多500點。

ATMX（騰訊 （00700） ，阿里巴巴 （09988） ，美團點評 （03690） 及小米 （01810） ）回吐，拖累恒指最多急挫逾500點，國信證券（香港）宏觀經濟市場策略首席分析師程嘉偉表示，在沒有大型事件推動下，恒指近期升得較為急促，相信是次為技術性回調，修補早前爆升的裂口，料25000點有支持，後市將進入業績炒作期。

以科技股為首，資金更為熱炒板塊，程嘉偉認為，相關板塊回調為健康的調整，在基本面支持下，反而可趁入市或作投資部署。他又指，看好科技股第二梯隊，由於相信上升空間較龍頭更大， 又預期港股短綫波動區間介乎25200點至26200點。

因應本地感染個案，港府收緊限聚令及食肆限制，本地餐飲股及零售股下挫。程嘉偉表示，港府限制措施雖不會拖低大市，但相信本地股後市走勢不樂觀。

港股即將公布中期業績，程嘉偉表示，隨內地疫情受控加上銷售數據向好，估計汽車、手機、內房及物管行業的業績將會轉好，對板塊表現有支持。

但程嘉偉提醒，投資者需小心「灰犀牛」，美國總統特朗普即將簽署《香港自治法案》，若美國落實可對中資金融機構實行制裁，或為金融股帶來較大沽壓，並觸發港股持續向下。

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