  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (二) 16:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股技術調整】恒指急回最多500點 投資界話下個睇咩位？

金融經濟 15:57 2020/07/14

分享：

港股今日急挫最多500點。

ATMX（騰訊 （00700） ，阿里巴巴 （09988） ，美團點評 （03690） 及小米 （01810） ）回吐，拖累恒指最多急挫逾500點，國信證券（香港）宏觀經濟市場策略首席分析師程嘉偉表示，在沒有大型事件推動下，恒指近期升得較為急促，相信是次為技術性回調，修補早前爆升的裂口，料25000點有支持，後市將進入業績炒作期。

以科技股為首，資金更為熱炒板塊，程嘉偉認為，相關板塊回調為健康的調整，在基本面支持下，反而可趁入市或作投資部署。他又指，看好科技股第二梯隊，由於相信上升空間較龍頭更大， 又預期港股短綫波動區間介乎25200點至26200點。

因應本地感染個案，港府收緊限聚令及食肆限制，本地餐飲股及零售股下挫。程嘉偉表示，港府限制措施雖不會拖低大市，但相信本地股後市走勢不樂觀。

港股即將公布中期業績，程嘉偉表示，隨內地疫情受控加上銷售數據向好，估計汽車、手機、內房及物管行業的業績將會轉好，對板塊表現有支持。

但程嘉偉提醒，投資者需小心「灰犀牛」，美國總統特朗普即將簽署《香港自治法案》，若美國落實可對中資金融機構實行制裁，或為金融股帶來較大沽壓，並觸發港股持續向下。

相關文章：

【ATMX】FAANG全綫跌 港新經濟股急插阿里巴巴跌4%美團跌穿200元

【ATMX】阿里巴巴騰訊美團小米急升　券商目標價的潛在升幅還有幾多？

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 小米集團－W（01810） 疫情 香港 美國 經濟 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩
【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩
【恒指夜期】納指收市倒跌2.1%　阿里巴巴ADR較港低4%（不斷更新，附重點表）
【恒指夜期】納指收市倒跌2.1%　阿里巴巴ADR較港低4%（不斷更新，附重點表）