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美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫搶救

環球政治 15:53 2020/07/14

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美軍準航母火勢過日未滅 400水手頂千度高溫留守搶救

美國海軍兩棲攻擊艦「好人理查號」大火焚燒超過一天仍未熄滅。火勢令這艘直升機航母損毀嚴重，艦上100萬加侖（約380萬公升）燃油更成為計時炸彈。美軍為保住好人理查號，超過400名水手正留守艦上，頂住千度華氏高溫，嘗試深入艦艙火源處將火撲滅。

好人理查號（USS Bonhomme Richard）兩棲攻擊艦美國西岸時間周日（12日）早上，於美國加州聖迭戈海軍基地起火並傳出爆炸聲，火勢燃燒至今超過24小時仍未燃滅。大火亦增至57人受傷，包括34名軍人及23名平民。

美軍準航母爆炸起火「或燒數天」

美國海軍表示，火頭源自好人理查號艦艙底層，但大火令上層建築（艦船甲板以上結構）亦承受損傷，桅杆倒塌，而火勢亦蔓延至艦首。

與此同時，由於消防艇與直升機不斷向好人理查號射水淋水，艦上積水亦使艦身向右舷方向傾斜。

這場大火火源相信來自好人理查號船塢甲板層，亦即兩棲攻擊艦底部儲藏登陸艇和船塢所在樓層，起火原因未明。美國海軍指出，好人理查號艦上部分位置溫度高達華氏1,000度（約攝氏540度），而救火隊伍與火源樓層還相隔了2層艦艙，暫未能到達火源位置撲救。

好人理查號起火後，美軍已撤走艦上飛機和彈藥，但艦上仍載有100萬加侖燃油。當局稱，滅火隊正採取一切行動，保證火勢不會波及儲油庫。

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責任編輯：方圓之

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