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【疫情大爆發】麻省理工MIT研發可重用矽膠口罩 可以蒸汽、焗爐消毒

金融經濟 15:38 2020/07/14

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美國麻省理工學院（MIT）研究團隊最新研發可重用矽膠口罩，聲稱防護力堪比N95。（麻省理工圖片）

新冠肺炎全球繼續擴散，防護物資仍然短缺。美國麻省理工學院（MIT）研究團隊最新就以3M 1860版N95為藍本，研發出可重用的矽膠口罩，並相信防護能力可媲美N95，有效阻截病毒粒子。

美國麻省理工學院與布萊根婦女醫院聯手，研發出可重用的矽膠口罩。該矽膠口罩前方設有空間放置一塊或兩塊N95濾芯，每次用後更換，全個口罩由於以矽膠製造，可隨時清洗消毒及多次使用。

以蒸汽、焗爐、漂白水浸泡 物料皆不會受損

麻省理工學院指，鑑於新冠肺炎疫情持續在美國擴散，醫護人員對N95口罩的需求極大，而今次研發的可重用矽膠口罩，耐用之餘生產亦都較傳統N95更容易，所需的原材料更少。

團隊目前著手研究第二版，並正向美國食品藥品監督管理局（FDA）及美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）取得證明書。

研究人員對矽膠口罩測試幾種不同的消毒方法，包括以蒸汽滅菌器、放入焗爐以及將其浸泡在漂白水中，發現滅菌後，口罩的矽膠材料並不會受損。

美國麻省理工學院解釋該款可重用口罩的正確使用及過濾原理。

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