傳夏登確診新冠肺炎 火箭隊存「大爆發」 隱憂？

香港新冠肺炎第三波疫情爆發，遠在美國疫情也一直未受控。有大鬍子之稱的NBA球星夏登傳出確診消息，至今還未有向所屬的球隊火箭隊報到,但球隊方面暫未作出回應。

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早前同隊隊友韋斯卜克（Russell Westbrook）已經確診，今次另一位球員夏登再傳出確診，令火箭隊埋下大爆發隱憂。NBA將於本月底在奧蘭多復賽，參賽球隊已到奧蘭多進行備戰，但韋斯卜克和夏登二人上周沒跟隨球隊前往，惹來外界猜測。

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及後韋斯卜克（Russell Westbrook）周一在Twitter發文，宣佈自己確診新冠肺炎，人們因此猜測夏登可能受病毒感染，而沒有隨隊ESPN節目《The Jump》主持Rachel Nichols在Twitter表示，火箭教練迪安東尼（Mike D'Antoni）說，他預期夏登、韋斯卜克及Luc Mbah a Moute會在周中與球隊會合，並指他們是在自家地方鍛煉，不認為他們錯過火箭訓練營開首的時間是甚麼大事，暗示外界過分猜測。

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