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【財務自由】指數基金之父約翰柏格7大投資心法　默默儲貨可致富

理財智慧 15:57 2020/07/14

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去年1月去世的領航（Vanguard ）創辦者約翰．柏格（John Bogle），在1975年創立追蹤標普500指數的指數基金，故被譽為「指數基金之父」。柏格不求一夕致富，也不主張嘗試打敗市場，他的投資心法值得各位追求財務自由的投資者學習。

柏格認為最簡單的投資方法，是利用交易費用低廉的指數基金投資於大市。他曾經說過：「別在草堆裏找一根針，要把草堆整個買下來。」與其費心挑選投資基金或股票，不如買下整個大市。言下之意是，只要永遠持有整個股市，就可以避過股票風險。

以下是柏格時常向大眾分享的7個投資智慧:

1.持有優質股票：尤其是在跌市時買入，是人生中建立財富的好機會

2.相信複利效應：柏格常常鼓勵投資者早日開展投資，因為時間在投資過程中向來扮演重要角色

3.避免衝動投資決定：不要被財經新聞的消息主導你的投資決定，也要避免情緒化的投資決定

4.遵循你的投資計劃：定立一個有合理預期回報的投資計劃，不論市場發生甚麼事，依循自己的投資計劃，若在錯誤的時間改變投資策略，有機會帶來毀滅性的影響

5.分散投資：投資時應為風險、回報、成本取得平衡，因為無人知道明天會發生甚麼事

6.小心地聽取專家意見：別完全聽從分析師及投資專家，例如沒有甚麼專家能預測2008年金融海嘯

7.將投資雜費降至最低：「其中一個能提升投資回報的方法，是將投資費用降至最低」，這個也是柏格推崇及力推指數基金的原因

柏格認為不少投資者往往因股價短期波動而改變投資計劃，只是被市場走勢牽着鼻子走，「炒賣最終只會徒勞無功」，他認為投資致勝之道，在於慢慢儲貨，毋須理會所謂的入市沽貨時機，並在大部分時間都應該堅持到底。

其實追求財務自由之道可以很簡單，大家不妨學習柏格所授的方法，遵循自己的投資計劃，默默儲貨，也能戰勝市場，得到可觀回報。

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撰文 : 李才添

股票 投資策略 基金 財務自由

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