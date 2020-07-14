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Google Pixel 4a官方照片突然現身　料發布日子將近

科技 16:00 2020/07/14

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日前，Pixel 4a照片竟然在加拿大的Google Store現身，不過僅僅出現數小時後就被移除。

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，對科技界帶來極大衝擊，不少發佈活動都被迫要取消或改期。而外界一直期待的Pixel 4a手機，原先預期會在5月舉辦的Google I/O開發者大會上亮相，但至今還未有進一步消息。日前，Pixel 4a照片竟然在加拿大的Google Store現身，不過僅僅出現數小時後就被移除。

據外媒The Verge報道，Google新手機Pixel 4a的官方圖片，意外地出現在加拿大Google Store的Nest Wi-Fi頁面，圖片中的手機具有黑色的磨砂外觀和淺藍色的電源按鈕，中間位置設有指紋感測器，機身頂部則有耳機插孔，以及早前曾洩漏過實體圖的後置單鏡頭並加上LED閃光燈的方形相機模組。

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是次意外雖然可能是有員工錯誤將檔案上傳，但亦代表Pixel 4a的照片已經存放在Google員工的電腦內，或反映手機已準備就緒隨時發表。雖然Google在得悉事件後已馬上將相片移除，但網民發現，這張誤傳的宣傳圖片中的手機屏幕顯示日期為5月12日（星期二），正正是原本Google I/O的揭幕日期。

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事實上，Pixel 4a已經通過美國聯邦通訊委員會（FCC）與台灣國家通訊傳播委員會（NCC）的審驗，相信距離手機的發布時間不遠。

責任編輯：施雯雯

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