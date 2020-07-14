【日本疫情】東京舞台劇群組逾30確診 850人要檢測

▲ 日本男星山本裕典主演的舞台劇「THE★JINRO」爆發集體感染，超過30人確診，850名觀眾及工作人員列為密切接觸者。

日本的新冠肺炎疫情持續惡化，東京都仍然是疫情重災區。日本男星山本裕典主演的舞台劇「THE★JINRO」上月底在東京新宿上演，山本裕典確診新冠肺炎後，與該舞台劇相關的超過30人確診，當局更將850名觀眾及工作人員列為密切接觸者，舞台劇群組恐令疫情進一步爆發。

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舞台劇「THE★JINRO」6月30日至7月5日在東京新宿劇院進行，其後包括山本裕典、部分舞台劇工作人員及觀眾都確診，人數超過30人。

據悉，東京政府於上周一（6日）得知山本裕典確診，其後再發現多宗舞台劇群組相關病例後，要求所有觀眾都進行新冠病毒檢測。

舞台劇主辦方Rise Communication於官方網站表示，在觀眾中發現大量感染情況，並將曾觀賞舞台劇的800位觀眾、50名工作人員，都視為高風險的密切接觸者。

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另外，日本東京都知事小池百合子周二（14日）表示，東京再增143人確診，已為連續第6日的新增感染人數破百，累計共有8,189人確診。

當局指新宿地區出現明顯的確診增幅，不少個案與夜店有關，但近期在老人院、托兒所及劇院等設施的個案也有上升趨勢，呼籲民眾提高警覺。

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責任編輯：何穎兒