【第三波疫情】疫症再來襲 重溫5隻本地受惠股

本港出現新一輪疫情，早前藉疫情降溫而反彈的股份如零售, 餐飲等都掉頭回落。而在年初表現突出的個別疫情受惠股，包括下列5隻，又到了重新留意的時候。

CEC國際(00759)

CEC國際正是零食連鎖店阿信屋的母公司，疫情重臨，超市生活必需品再度供不應求。阿信屋所售賣的休閒食品和飲品，都是目前疫情下消費者儲糧之選。而且，政府近期向全港市民派發每人1萬元，或多或少都有助提振阿信屋所售賣的必需消費品銷量。截至去年10月的上半年度，CEC國際成功轉虧為盈，全年業績可保持盈利的形勢樂觀。

利亞零售(00831)

和CEC國際近似，利亞零售經營售賣飲品、食物的OK便利店及連鎖餅店聖安娜，銷情某程度上也能受惠疫症。雖然集團亦同時經營連鎖眼鏡店Zoff，有關業務佔集團收益比重仍遠低於OK便利店。便利店由於貨品以日用品和消耗品為主，受到的影響將較小。集團表示已作出快速應變行動，即時調整市場及產品類別管理推廣，尤其加強控制營運開支及資本支出，以減低疫情對財務方面的不利影響。集團維持穩健財政，截至去年12月擁有淨現金6.43億元且無借貸，有力延續慷慨派息政策。撇除去年派發的特別股息，以現價計，利亞周息率亦接近7厘。

香港電視(01137)

說香港電視是疫情下的大贏家並不為過，皆因疫情加強本港消費者留家網購的習慣，旗下網購平台HKTV Mall所售賣的日用品和實體零售店售賣的無異之下，在疫情期間成功奪得消費者的支持。集團月初公布，根據首五個月業績評估，集團預期上半年虧轉盈，錄得不少於9000萬元的盈利。意味集團轉型多年，電商業務終於藉疫情止血。

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集團雖表示，因約6成已完成訂單總商品交易額來自非糧油雜貨產品類別，下半年的業務增長及財務表現的持續性仍存在不確定性，但集團6月商品交易仍錄得4.3億元，按年大增92%。疫情令港人外出用膳次數大減，HKTV Mall亦宣布推出全新功能，食肆只需簡單幾步驟，即可享限時優惠，於HKTVmall開網店為客戶提供「外賣自取」服務。隨著疫情重臨，港視旗下平台活躍用戶及定單，下半年度相信能保持高企。

日清食品(01475)

疫情期間即食麵成為市民在家「儲糧」必備之選，日清今日亦藉確診個案反彈消息而炒上。集團旗下多個品牌，包括「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」，基本上已主導本港即食麵市場。集團表示，疫情推動產品需求，過去兩個月銷售繼續強勢，冀全年收入有雙位數字增長。

除了即食麵，集團亦於內地成立合營，主要在內地一綫城市進口及銷售日本品牌的食品和飲品，業務已於上季開展。集團也同時宣布，斥資約700萬元於香港建立首條即食鮮切蔬菜預先包裝的生產綫，預期今年底投產。上述新投資配合疫情因素，日清今日業績可看高一綫。

維達(03331)

年初疫情期間，超級市場售賣的廁紙被搶購一空的景象仍歷歷在目。疫情重臨，廁紙供不應求的情況隨時再現。售賣Tempo及維達紙巾的維達國際，昨日宣布上半年盈利按年大增一倍，主要受惠木漿價格低走及產品組合優化。維達股價近日亦逆市創52周新高。

野村亦指，維達第二季銷售強勁，反映內地紙巾市場升級趨勢持續，而繼首季下跌後，維達的生產和物流亦開始回復正常，預測公司上半年收入將下跌3%，其中紙巾跌4%，個人護理產品則持平，營業利潤及純利分別按年增長約100%和108%。

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