  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (二) 18:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO暗盤】中科天元暗盤　曾現升5倍超顛價成交（不斷更新）

金融經濟 17:11 2020/07/14

分享：

6隻新股於7月15日掛牌。

祖龍娛樂 （新上市編號：09990） 及5隻新股暗盤，祖龍娛樂於富途暗盤較招股價11.6元升53%，現報17.84元，不計手續費一手（1000股）賺6240元，於耀才暗盤報17.1元升47.2%；於耀立暗盤報17.34元升49.5%。

另外，中科天元 （01156） 於富途暗盤曾高見5.8元，升近5倍，現報2.95元，較招股價0.98元高201%，不計手續費一手（4000股）賺7880元，於耀才暗盤報1.67元升70.4%；於輝立暗盤報1.69元升72.4%。

暗盤開市價 富途 耀才 輝立

祖龍娛樂

（09990）

17.84元

（升54%）

17.1元

（升47.2%）

17.34元

（升49.5%）

華夏視聽

（01981 ）

4.03元

（升30%）

4元

（升29%）

4.07元

（升31.3%）

新娛科

（06933）

1.99

（升22.1%）

1.83

（升12.3%）

1.82

（升12.3%）

大山教育

（09986）

1.16元

（低7.2%）

1.25元

（0%）

1.22元

（跌1.6%）

中科天元

（01156）

2.95元

（升201.3%）

1.67元

（升70.4%）

1.69元

（升72.4%）

港龍中國地產

（06968）

3.88元

（跌1.3%）

3.82元

（跌2.8%）

3.84元

（跌2.3%）

華夏視聽 （01981） 於富途暗盤較招股價3.1元高25.8%，現報4.03元，不計手續費一手（1000股）賺930元。於耀才暗盤報4.02元升29.7%；於輝立暗盤報4.07元升31.3%。

新娛科 （06933） 於富途暗盤較招股價1.63元高22.1%，現報1.99元，不計手續費一手（2000股）賺720元。於耀才暗盤報1.84元升12.9%；於輝立暗盤報1.82元升12.3%。

大山教育 （09986） 於富途暗盤較招股價1.25元低7.2%，現報1.16元，不計手續費一手（2000股）蝕180元。於耀才暗盤報1.25元；於輝立現報1.22元跌1.6%。

港龍中國地產 （06968） 於富途暗盤較招股價3.93元低1.3%，現報3.88元，不計手續費一手（1000股）蝕50元。於耀才暗盤報3.82元跌2.8%；於輝立暗盤報3.84元跌2.3%。

相關文章：6新股公布招股結果　祖龍娛樂超購最多中科天元最難中（附6新股分配結果）

祖龍娛樂追揸沽攻略 投資界料：祖龍娛樂升逾一成

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用IPO小工具

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400，立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 祖龍娛樂（09990） 大山教育（09986） 港龍中國地產（06968） 新娛科控股（06933） 華夏視聽教育（01981） CHINANEWENERGY（01156） IPO

上一篇文章

【零售寒冬】周大福上季零售值跌20% 港澳同店銷售挫逾75%

下一篇文章

【國泰危機】政府委任唐家成及袁國強　擔任國泰航空董事局觀察員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
【恒指夜期】納指收市倒跌2.1%　阿里巴巴ADR較港低4%（不斷更新，附重點表）
【恒指夜期】納指收市倒跌2.1%　阿里巴巴ADR較港低4%（不斷更新，附重點表）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩
【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩