【新股IPO暗盤】中科天元暗盤　曾現升5倍超顛價成交（不斷更新）

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【零售寒冬】周大福上季零售值跌20% 港澳同店銷售挫逾75%
祖龍娛樂 （新上市編號：09990） 及5隻新股暗盤，祖龍娛樂於富途暗盤較招股價11.6元升53%，現報17.84元，不計手續費一手（1000股）賺6240元，於耀才暗盤報17.1元升47.2%；於耀立暗盤報17.34元升49.5%。
另外，中科天元 （01156） 於富途暗盤曾高見5.8元，升近5倍，現報2.95元，較招股價0.98元高201%，不計手續費一手（4000股）賺7880元，於耀才暗盤報1.67元升70.4%；於輝立暗盤報1.69元升72.4%。
|暗盤開市價
|富途
|耀才
|輝立
|
祖龍娛樂
|
17.84元
（升54%）
|
17.1元
（升47.2%）
|
17.34元
（升49.5%）
|
華夏視聽
（01981 ）
|
4.03元
（升30%）
|
4元
（升29%）
|
4.07元
（升31.3%）
|
新娛科
|
1.99
（升22.1%）
|
1.83
（升12.3%）
|
1.82
（升12.3%）
|
大山教育
|
1.16元
（低7.2%）
|
1.25元
（0%）
|
1.22元
（跌1.6%）
|
中科天元
|
2.95元
（升201.3%）
|
1.67元
（升70.4%）
|
1.69元
（升72.4%）
|
港龍中國地產
|
3.88元
（跌1.3%）
|
3.82元
（跌2.8%）
|
3.84元
（跌2.3%）
華夏視聽 （01981） 於富途暗盤較招股價3.1元高25.8%，現報4.03元，不計手續費一手（1000股）賺930元。於耀才暗盤報4.02元升29.7%；於輝立暗盤報4.07元升31.3%。
新娛科 （06933） 於富途暗盤較招股價1.63元高22.1%，現報1.99元，不計手續費一手（2000股）賺720元。於耀才暗盤報1.84元升12.9%；於輝立暗盤報1.82元升12.3%。
大山教育 （09986） 於富途暗盤較招股價1.25元低7.2%，現報1.16元，不計手續費一手（2000股）蝕180元。於耀才暗盤報1.25元；於輝立現報1.22元跌1.6%。
港龍中國地產 （06968） 於富途暗盤較招股價3.93元低1.3%，現報3.88元，不計手續費一手（1000股）蝕50元。於耀才暗盤報3.82元跌2.8%；於輝立暗盤報3.84元跌2.3%。
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