【新股IPO暗盤】中科天元一手帳面賺3840元　祖龍娛樂一手帳面賺6180元（第二版）

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【保就業計劃】第四批僱主名單 國泰九巴啟勝仲量聯行獲資助最多（附名單連結）
祖龍娛樂 （新上市編號：09990） 及5隻新股暗盤，祖龍娛樂於富途暗盤較招股價11.6元升53%，收報17.78元，不計手續費一手（1000股）賺6180元，於輝立暗盤收報17.2元升48.3%；於耀才暗盤現報17.1元升47.4%。
另外，中科天元 （01156） 於富途暗盤曾高見5.8元，升近5倍後收窄，收報1.94元，較招股價0.98元高98%，不計手續費一手（4000股）賺3840元，於輝立暗盤平收0.98元；於耀才暗盤現報1.26元升28.6%。
|暗盤開市價
|富途
|耀才
|輝立
|
祖龍娛樂
|
17.78元
（升53%）
|
17.04元
（升46.9%）
|
17.2元
（升48.3%）
|
華夏視聽
（01981 ）
|
4.17元
（升34.5%）
|
4.1元
（升33.2%）
|
4.13元
（升33.2%）
|
新娛科
|
1.86
（升14.1%）
|
1.76
（升8%）
|
1.72
（升6.1%）
|
大山教育
|
1.17元
（低6.4%）
|
1.2元
（跌4%）
|
1.2元
（跌4%）
|
中科天元
|
1.94元
（升98%）
|
1.07元
（升9.2%）
|
0.97元
（平收）
|
港龍中國地產
|
3.81元
（跌3.1%）
|
3.8元
（跌3.3%）
|
3.77元
（跌4.1%）
華夏視聽 （01981） 於富途暗盤較招股價3.1元高34.5%，收報4.17元，不計手續費一手（1000股）賺1070元；於輝立暗盤收報4.13元升32.2%；於耀才暗盤現報4.1元升32.3%。
新娛科 （06933） 於富途暗盤較招股價1.63元高14.11%，收報1.86元，不計手續費一手（2000股）賺460元；於輝立暗盤收報1.73元升6.1%；於耀才暗盤現報1.76元升8%。
大山教育 （09986） 於富途暗盤較招股價1.25元低7.2%，收報1.17元，不計手續費一手（2000股）蝕160元；於輝立收報1.22元跌1.6%；於耀才暗盤報1.25元。
港龍中國地產 （06968） 於富途暗盤較招股價3.93元低3.1%，收報3.81元，不計手續費一手（1000股）蝕120元；於輝立暗盤收報3.77元跌4%；於耀才暗盤現報3.8元跌3.3%。
（第二版更新暗盤收市價）
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