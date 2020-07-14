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【新股IPO暗盤】中科天元一手帳面賺3840元　祖龍娛樂一手帳面賺6180元（第二版）

金融經濟 19:18 2020/07/14

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6隻新股於7月15日掛牌。

祖龍娛樂 （新上市編號：09990） 及5隻新股暗盤，祖龍娛樂於富途暗盤較招股價11.6元升53%，收報17.78元，不計手續費一手（1000股）賺6180元，於輝立暗盤收報17.2元升48.3%；於耀才暗盤現報17.1元升47.4%。

另外，中科天元 （01156） 於富途暗盤曾高見5.8元，升近5倍後收窄，收報1.94元，較招股價0.98元高98%，不計手續費一手（4000股）賺3840元，於輝立暗盤平收0.98元；於耀才暗盤現報1.26元升28.6%。

暗盤開市價 富途 耀才 輝立

祖龍娛樂

（09990）

17.78元

（升53%）

17.04元

（升46.9%）

17.2元

（升48.3%）

華夏視聽

（01981 ）

4.17元

（升34.5%）

4.1元

（升33.2%）

4.13元

（升33.2%）

新娛科

（06933）

1.86

（升14.1%）

1.76

（升8%）

1.72

（升6.1%）

大山教育

（09986）

1.17元

（低6.4%）

1.2元

（跌4%）

1.2元

（跌4%）

中科天元

（01156）

1.94元

（升98%）

1.07元

（升9.2%）

0.97元

（平收）

港龍中國地產

（06968）

3.81元

（跌3.1%）

3.8元

（跌3.3%）

3.77元

（跌4.1%）

華夏視聽 （01981） 於富途暗盤較招股價3.1元高34.5%，收報4.17元，不計手續費一手（1000股）賺1070元；於輝立暗盤收報4.13元升32.2%；於耀才暗盤現報4.1元升32.3%。

新娛科 （06933） 於富途暗盤較招股價1.63元高14.11%，收報1.86元，不計手續費一手（2000股）賺460元；於輝立暗盤收報1.73元升6.1%；於耀才暗盤現報1.76元升8%。

大山教育 （09986） 於富途暗盤較招股價1.25元低7.2%，收報1.17元，不計手續費一手（2000股）蝕160元；於輝立收報1.22元跌1.6%；於耀才暗盤報1.25元。

港龍中國地產 （06968） 於富途暗盤較招股價3.93元低3.1%，收報3.81元，不計手續費一手（1000股）蝕120元；於輝立暗盤收報3.77元跌4%；於耀才暗盤現報3.8元跌3.3%。

（第二版更新暗盤收市價）

相關文章：6新股公布招股結果　祖龍娛樂超購最多中科天元最難中（附6新股分配結果）

祖龍娛樂追揸沽攻略 投資界料：祖龍娛樂升逾一成

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香港股票 祖龍娛樂（09990） 大山教育（09986） 港龍中國地產（06968） 新娛科控股（06933） 華夏視聽教育（01981） CHINANEWENERGY（01156） IPO

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