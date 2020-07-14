【疫市求生】深夜起暫停6pm後堂食　餐廳要點算？

政府昨晚宣布新一輪防疫抗疫措施，包括食肆明日起（7 月 15 日）每日下午 6 時後至翌日早上 5 時，不可提供堂食服務，只可提供外賣，以往主打晚市生意的火鍋店和串燒店，為求在疫市中生存，只好提早營業並增設午市及外賣服務，有食店老闆相信外賣需求應該是「史無前例」，旗下餐廳均推出疫市外賣優惠。

叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍，昨晚（14日）在社交媒體上分享指，外賣自取會變成必需品，「雖然單單做外賣我們應該都係蝕本（純粹計財務可能唔開好過)，但係齊心抗疫都係一種責任，所以我剛剛同總經理講全線都要儘量繼續做晚市外賣，舒緩街市的買餸壓力。 」

旗下餐廳如牛角、溫野菜、牛涮鍋、柳氏家等均推出了外賣優惠，其中牛角及牛角Buffet分店所有外賣丼、「帶回家」燒肉餐目及套餐都有75折優惠，5款外賣75折後由$44.3起，「牛角燒牛肉飯」折後只需$51.8。

柳氏家亦有6折優惠，外賣炒雞2人份量只需57元、4人份量110元。

火鍋、串燒店增外賣午市服務「救亡」

食店「陸陸雞煲火鍋」宣布明日起提早在中午 12 時營業，並在下午 6 時關閉。雖然晚市未能提供堂食，店舖亦將外賣送貨服務提早至下午 5 時，服務覆蓋範圍為港九新界及離島。防疫方面，店舖為了減少人接觸，外賣會掛在門外由顧客自取。

至於原本在晚上營業的串燒店，除了提早營業外，更增設午市堂食及外賣。在荃灣及大埔設有分店的彩虹串燒專門店，今日會提早至下午 4 時營業。至於荃灣店會在明日起提早至中午 12 時開始提供午餐堂食及外賣服務。

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