【保險新知】AXA推身心支援App　設靜觀冥想導航

近年各大保險均推出健康支援平台及應用程式(App)，鼓勵客戶多做運動，完成指定任務可享保費折扣。AXA安盛今日推出AXA BetterMe全方位身心支援服務平台，提供健康體魄、心靈健康及慢性疾病管理，其中包括提供練習靜觀冥想的工具，部份環節由瑜伽導師鍾麗淇小姐聲音導航。而參與年度步行挑戰計劃，於下個保單年度最高可換取20%保費回贈。

客戶透過Emma by AXA應用程式可享用AXA BetterMe的近20項身心健康服務，包括：

心靈加油站：幫助練習靜觀冥想的工具，部份環節由星級瑜伽導師鍾麗淇小姐聲音導航。用戶可透過這工具達到持之以恆的靜觀練習，幫助促進生活的滿意度及建立抗逆力。內容包括練習放鬆、解決疑難、提升正能量及建立抗逆力。

年度步行挑戰計劃，鼓勵用戶透過追蹤每日所行的步數，以實踐健康生活。參加者可以累積達標日數於下個保單年度換取高達20%保費回贈。

症狀解碼 ── 全天候的健康百科全書，用戶可從中獲得健康資訊及了解不同疾病所引致的症狀。

安盛糖尿及三高管理計劃 ── 結合飲食、運動及健康教育為期一年的度身訂造計劃，幫助參與客戶管理疾病及改善健康。AXA安盛夥拍亞洲糖尿病基金會及基琳健康共同推出此計劃，當中設有註冊護士跟進及監察每一個計劃參與者一年內的進度。

AXA安盛首席市務及客戶總監黃瑞雯表示，AXA BetterMe旨在幫助客戶提升身心健康，鼓勵全面的健康生活。此外，該公司今日宣佈邀請樂壇天后鄭秀文 (Sammi) 擔任品牌大使，並為AXA BetterMe拍攝電視廣告。

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