  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (二) 14:59
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【快速充電】Vivo發表120W極速充電技術　15分鐘充滿電

科技 14:30 2020/07/14

分享：

最近有消息指，Vivo將透過旗下的iQOO電競手機發表全新充電技術，只需15分鐘就能完成充電。

內地手機品牌Vivo早前開拓新品牌iQOO，走高效能電競手機路線，成功打入電競市場。最近更有消息指，Vivo將透過旗下的iQOO電競手機發表全新充電技術，只需15分鐘就能完成充電。

OPPO承認快速充電　易縮短手機電池壽命

Vivo在去年6月就預告，推出Super FlashCharge 120W有線快速充電解決方案的新設備。日前，iQOO就於官方微博公開其新技術，片段中顯示，他們即將發表的新手機將配備120W有線快速充電功能，只需15分鐘就能將4,000mAh的電池充滿，或在5分鐘內將電池充滿至50%。

傳Vivo正申請商標研發自家處理器

【5G手機】vivo X50系列登場　首創搭載「微雲台」售3810元起

對於快速充電技術的研發，Vivo已積累多年的技術基礎，無論是之前在X系列還是NEX系列中，也曾多次亮相。此技術是日常生活中離不開的配置，也是電競手機最基本的元素。以手遊玩家為例，當玩家使用內置120W極速充電技術的iQOO玩遊戲時，如果遇到手機瀕臨沒電時也不會面臨散場的局面，而只需中場休息或與好友閒聊十多分鐘時間，就可再次進入遊戲暢玩。

不過，到底Vivo的120W有線快速充電技術實際表現如何，相信要待iQOO電競手機在8月發表後才有確實答案。另一方面，其競爭對手Oppo亦將於今日（14日），公布達旗下最新的125W極速充電技術，實在令一眾網民期待！

責任編輯：施雯雯

相關文章

【5G網絡】OPPO參與英國首個5G獨立組網建構　開發網絡切片方案
2020/07/06
【5G網絡】OPPO參與英國首個5G獨立組網建構　開發網絡切片方案
【5G手機】vivo X50系列登場　首創搭載「微雲台」售3810元起
2020/06/02
【5G手機】vivo X50系列登場　首創搭載「微雲台」售3810元起
【中美角力】Oppo自家研發晶片　抗衡美國制裁
2020/05/27
【中美角力】Oppo自家研發晶片　抗衡美國制裁
OPPO承認快速充電　易縮短手機電池壽命
2020/05/13
OPPO承認快速充電　易縮短手機電池壽命
傳Vivo正申請商標研發自家處理器
2020/05/11
傳Vivo正申請商標研發自家處理器
電玩手遊 電競 Vivo Oppo 微博 NEX 遊戲

下一篇文章

【iPhone銷情】蘋果傳OLED面版採購量不足　須向三星賠73億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題
【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題
【MacBook】蘋果MacBook用戶注意　避免使用鏡頭保護蓋
【MacBook】蘋果MacBook用戶注意　避免使用鏡頭保護蓋
富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線
富士康轉戰印度？擬斥78億元撤中國生產線
【每日焦點】中印關係白熱化　印度科技產業或迎頭趕上
【每日焦點】中印關係白熱化　印度科技產業或迎頭趕上
【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能　助你提升工作效率
【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能　助你提升工作效率
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償
【限時免費】Ubisoft《Watch Dogs 2》逼爆Server！官方將發獎賞補償