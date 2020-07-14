【快速充電】Vivo發表120W極速充電技術　15分鐘充滿電

▲ 最近有消息指，Vivo將透過旗下的iQOO電競手機發表全新充電技術，只需15分鐘就能完成充電。

內地手機品牌Vivo早前開拓新品牌iQOO，走高效能電競手機路線，成功打入電競市場。最近更有消息指，Vivo將透過旗下的iQOO電競手機發表全新充電技術，只需15分鐘就能完成充電。

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Vivo在去年6月就預告，推出Super FlashCharge 120W有線快速充電解決方案的新設備。日前，iQOO就於官方微博公開其新技術，片段中顯示，他們即將發表的新手機將配備120W有線快速充電功能，只需15分鐘就能將4,000mAh的電池充滿，或在5分鐘內將電池充滿至50%。

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對於快速充電技術的研發，Vivo已積累多年的技術基礎，無論是之前在X系列還是NEX系列中，也曾多次亮相。此技術是日常生活中離不開的配置，也是電競手機最基本的元素。以手遊玩家為例，當玩家使用內置120W極速充電技術的iQOO玩遊戲時，如果遇到手機瀕臨沒電時也不會面臨散場的局面，而只需中場休息或與好友閒聊十多分鐘時間，就可再次進入遊戲暢玩。

不過，到底Vivo的120W有線快速充電技術實際表現如何，相信要待iQOO電競手機在8月發表後才有確實答案。另一方面，其競爭對手Oppo亦將於今日（14日），公布達旗下最新的125W極速充電技術，實在令一眾網民期待！

責任編輯：施雯雯