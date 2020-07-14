▲ 【新冠病毒】中招不僅肺出事 逾半患者心臟異常

新型冠狀病毒疫情持續，全球累計感染個案增至1300萬多宗，醫學界對新冠病毒的對人體傷害了解加深，有研究發現，逾半患者心臟受損，14%患者更出現心臟嚴重異常情況。

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心血管疾病醫學期刑《European Heart Journal: Cardiovascular Imaging》刊登一份研究結果，該研究分析1216名新冠病毒患者心臟超聲波掃瞄（echocardiogram），發現當中667人，即約55%人心臟出現異常，屬嚴重異常的，則佔總體14%。

參與研究的患者，來自全球69個國家，平均年齡62歲，約7成是男性，6成人接受掃瞄時病情較嚴重，在深切治療部或急症室接受治療。

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患者中不少人本身患有心臟疾病，惟將病人分為心臟本身有問題及沒有問題兩組，兩組人的掃瞄結果出現異常的比率大致相同，顯示心臟異常與新冠病毒有關。

有參與研究的心臟科醫生指出，新冠病毒是十分複雜的病毒，對人體多個不同部位都有巨大影響，包括心臟，但不少醫生不太願意為病人進行心臟超聲波，因進行有關檢查醫生要與病人密切接觸，研究結果反映有關檢查相當重要。

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責任編輯：文青青

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