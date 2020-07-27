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【全日禁堂食】餐廳堂食風險高 美疾控教數招防疫

環球社會熱點 13:59 2020/07/27

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新冠肺炎疫情持續之際，餐廳堂食等社交活動會令增加感染新冠肺炎的風險，有消息亦指，香港政府有意禁止餐廳午市堂食。美國疾控中心（CDC）早前曾指，餐廳堂食風險較高，若民眾真的需要在餐廳堂食，可採取多項措施，減少感染新冠肺炎的風險，包括坐在室外用餐。

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美國疾控中心指，外賣自取或外賣無疑是較為安全的做法。如民眾真的需要外出用餐，應盡量選擇桌子之間至少相隔6英尺的戶外座位。

CDC指，若在室內用餐，而桌子沒有保持安全間隔，會有較高的感染風險。

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而餐廳有否採取其他安全措施，亦是很重要。伊利諾伊大學傳染病專家布利斯代爾（Susan Casey Bleasdale）指，侍應員應佩戴戴著口罩，而餐廳亦應該有措施，確保人們在等候入座時，不會聚集在一起。

CDC指，餐廳使用一次性菜單及餐具是較好的選擇，而付款方式方面，最佳選擇是以非接觸式，例如以手機付款，應避免使用現金或信用卡付款。

如果需要與一群人外出用餐，布利斯代爾建議，只與較相熟的同事一起用餐，並先問他們是否感到不適或出現任何症狀。

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責任編輯：楊心悅

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