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【疫市出貨】業主怕肺炎　驚青賣樓　蝕讓走人

股樓投資 14:41 2020/07/14

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疫情出現劇變，部分二手業主腳軟，寧願蝕讓離場。市場消息指，何文田山畔2座低層戶，實用面積381平方呎，去年中叫價900萬元放售，惟未能易手，其後只好減價，最終累減150萬元，以750萬元售出，低市價半成。

資料顯示，原業主於2015年以762.4萬元購入上址，持貨5年後易手，現帳面蝕12.4萬元，若連稅及代理佣金計，料實蝕逾50萬元。

值得留意的是，近期蝕讓主要來自半新盤，舉例說，西營盤翰林峰3座高層D室，實用面積199平方呎，原業主持貨一年多，最終以610萬元易手，若連稅及代理佣金計，料實蝕逾百萬元。

相關文章：【第三波疫情】納米樓業主踫上疫市　一年蝕逾150萬

此外，屯門滿名山再屢蝕讓，滿庭1座低層A室，實用面積593平方呎，剛以670萬元易手，若連稅及代理佣金計，料實蝕約50萬元。資料顯示，原業主當年選用發展商提供的呼吸PLAN入市。

相關文章：【第三波疫情】呼吸PLAN遇上肺炎　業主蝕讓離場

除了半新盤失守，就連豪宅也錄蝕讓。市場消息指，九龍站君臨天下一個單位，傳獲買家出價約4,500萬元洽購，較開價低約500萬元。若成交落實，連稅及代理佣金計，料五年蝕近400萬元。

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撰文 : 柳家平

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