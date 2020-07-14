【騰訊股價】大和升騰訊目標價至610元　遊戲業務表現續強勢

▲ 大和認為騰訊遊戲收入增長強勁勢頭不減。

港股新經濟股普跌，騰訊（00700）半日跌3.4%，最新報價522.5元。大和認為騰訊第二季遊戲收入增長續強勢，對下半年廣告業務增長看法樂觀，預計騰訊下半年續上調盈利預測，以反映用戶變現的能力。故該行重申「買入」評級，目標價由515元上升至610元。

若以此綜合方式作估值，預計騰訊遊戲業務估值預測市盈率從28倍上調至34倍，雲業務則從10倍升至12倍。

大和指，即使騰訊自公布首季業績後股價已累升27%，仍對其遊戲業務收入表現有信心。該行認為，在兩款新遊戲《Outcast》和《Brawl Stars》帶動下，次季手遊收入將繼續維持首季的強勁勢頭，料將錄得按年增長42%至316億元（人民幣，下同）。電腦遊戲方面，今年6月新推出遊戲《Valorant》強勁表現可部分抵銷《DNF》疲弱趨勢，料收入按年跌11%至105億元。

至於廣告業務，大和指出，公司在綫廣告的市場份額進一步擴大，料下半年社交廣告業務有所增長。今年618電商購物節很大程度上推動公司社交廣告收入，因此估計第二季廣告收入按年增長33%

此外，該行預計，騰訊今年第二季非通用會計準則純利預測272.95億元，按年升16%；料純利可按年升6%至256.86億元；收入按年升24%至1105.7億元。

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