  • 31°C
香港時間 : 2020714日 (二) 21:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】第四批僱主名單　國泰九巴啟勝仲量聯行獲資助最多（附名單連結）

金融經濟 19:26 2020/07/14

分享：

【保就業計劃】第四批僱主名單公佈 國泰入圍（附名單連結）

政府今日公佈第四批「保就業」計劃領取工資補貼的僱主名單，涉及11077名僱主，工資補貼額合共約62.73億元，有關僱主承諾於補貼期內維持26.56萬名受薪僱員。以國泰 （00293） 本輪獲得4.58億元為首，其後依次為九巴、啟勝管理、仲量聯行及中海外建築，均獲得逾億元資助，5公司承諾的受薪顧員人數共4.46萬人。

本輪獲得補貼的企業包括，國泰航空有限公司，涉及資助額4.58億元，承諾受薪僱員人數為1.77萬人；國泰航空飲食服務（香港）有限公司，涉及資助額4387.5萬元，承諾受薪僱員人數1590名，即國泰航空合共領取逾5億元。

國泰航空附屬公司的港龍航空亦領取約6908.8萬，承諾受薪員工為2581人。另外，由國泰與港龍合資經營的香港機場地勤服務有限公司，亦獲7082萬港元補貼，令國泰共獲超過6.5億港元的薪金資助。

此外，九巴獲得資助3.24億元，承諾受薪僱員人數為1.26萬人；啟勝管理服務獲得資助1.37億元，承諾受薪僱員人數為5780人；仲量聯行物業管理獲得資助1.19億元，承諾受薪僱員人數為4804人；中國海外建築獲得資助1億元，承諾受薪僱員人數為3750人。

稻香海鮮火鍋酒家獲得資助271.8萬元，承諾受薪僱員人數為101人；大酒店獲得資助637萬元，承諾受薪僱員人數為245人。

名單連結

相關文章：

【保就業計劃】第三批僱主名單公佈 中原地產、TVB、周大福居首（附名單連結）

香港股票 國泰航空（00293） 就業 香港 航空 保就業 補貼 國泰航空
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】納指收市倒跌2.1%　阿里巴巴ADR較港低4%（不斷更新，附重點表）
【恒指夜期】納指收市倒跌2.1%　阿里巴巴ADR較港低4%（不斷更新，附重點表）
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
時代中國前CFO捲的士情慾片風波　黃永年已於上周五被撤職
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【限聚令收緊】林鄭：餐飲業每晚6時至翌日早上5時不准堂食　海洋公園、迪士尼需要關閉
【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩
【疫情大爆發】一文盡覽政府最新防疫措施　食肆晚上禁堂食、乘交通工具戴口罩
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）
【口罩供應】AEON抽籤發售UNICHARM超立體口罩　即日開放網上登記（附登記連結）