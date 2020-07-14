【保就業計劃】第四批僱主名單　國泰九巴啟勝仲量聯行獲資助最多（附名單連結）

▲ 【保就業計劃】第四批僱主名單公佈 國泰入圍（附名單連結）

政府今日公佈第四批「保就業」計劃領取工資補貼的僱主名單，涉及11077名僱主，工資補貼額合共約62.73億元，有關僱主承諾於補貼期內維持26.56萬名受薪僱員。以國泰 （00293） 本輪獲得4.58億元為首，其後依次為九巴、啟勝管理、仲量聯行及中海外建築，均獲得逾億元資助，5公司承諾的受薪顧員人數共4.46萬人。

本輪獲得補貼的企業包括，國泰航空有限公司，涉及資助額4.58億元，承諾受薪僱員人數為1.77萬人；國泰航空飲食服務（香港）有限公司，涉及資助額4387.5萬元，承諾受薪僱員人數1590名，即國泰航空合共領取逾5億元。

國泰航空附屬公司的港龍航空亦領取約6908.8萬，承諾受薪員工為2581人。另外，由國泰與港龍合資經營的香港機場地勤服務有限公司，亦獲7082萬港元補貼，令國泰共獲超過6.5億港元的薪金資助。

此外，九巴獲得資助3.24億元，承諾受薪僱員人數為1.26萬人；啟勝管理服務獲得資助1.37億元，承諾受薪僱員人數為5780人；仲量聯行物業管理獲得資助1.19億元，承諾受薪僱員人數為4804人；中國海外建築獲得資助1億元，承諾受薪僱員人數為3750人。

稻香海鮮火鍋酒家獲得資助271.8萬元，承諾受薪僱員人數為101人；大酒店獲得資助637萬元，承諾受薪僱員人數為245人。

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