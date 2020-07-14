【趣話財經】華為上半年收入升一成　美國制裁無有怕？

2019年5月開始，美國把華為列入實體清單，需要經過美國批准才可以和華為交易，而今年5月，美國修改外國直接產品規則，華為採用美國商務部控制清單的設備生產的芯片類產品，即使並非在美國生產，亦要受到規管。

華為去年在美國政策的陰霾下，指2020年目標是「活下去」。今年公司雖然未有上市，但定期會公布營運數據，公司昨日（13日）就指今年上半年收入按年增13.1%至4,540億元（人民幣，下同），其中運營商業服務1,596億元，企業業務收入363億元，消費者業務收入2,558億元，純利率達到9.2%。

雖然收入升一成看似不錯，暫時看來能「活下去」，不過公司去年全年表收入增速近18%，較同年上半年增速23%已明顯收窄，今年上半年只達到13.1%，進一步放緩，所以說華為要達到「不怕美國」的境界，暫時仍然相當大的距離。

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