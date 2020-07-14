【樓市趣話】想參觀台灣最貴超豪宅有咩條件﹖發展商：要審核「人品 」

香港住宅樓價多年來登上全球之冠，當中不少超級豪宅更成天價成交，如有「亞洲樓王」之稱的山頂Mount Nicholson是本港最貴豪宅的代表，上月底該盤一個分層單位以5.33億元成交，呎價達11.6萬元。而該盤位於12樓C及D室，2017年11月以11.65億元售出，平均呎價13.21萬元，登上全亞洲最貴分層呎價樓王寶座。要購入Mount Nicholson的條件，相信有足夠「銀彈」就可以。

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而被視為全台灣最貴、位於台北市信義區的超級豪宅「陶朱隱園」，由台灣知名企業威京集團旗下的亞太工商聯與中華工程合作發展，中華工程日前表示，陶朱隱園的現樓實品屋（即現樓示範單位）已接近完成，耗資一億台幣（約2,630萬元），將於第三季開放予準買家參觀。不過，發展商對參觀的準買家有嚴格的要求，指出會對其「進行財力、形象以及人品進行審核，且必須符合熱心公益精神，才有資格參觀億元實品屋。」

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換言之，不是有錢就可以參觀這幢超級豪宅，究竟這幢「陶朱隱園」有多厲害﹖發展商形容，「陶朱隱園」為史無前例的藝術建築。事實上，該項目的設計的確十分獨特，位在松勇路及松高路口的「陶朱隱園」，物業以旋轉式設計，被《CNN》評選為全球9大城市地標。

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「陶朱隱園」佔地面積約2,468坪（約8.78萬平方呎），設有40個單位，每戶面積達300坪（約10,677平方呎），為全球少見的垂直「吸碳」建築。針對台灣不時發生地震，物業結構上使用高強度鋼材及美國NASA與APPLE總部同品牌隔震系統。物業也邀請知名設計師打造，包括法國生態建築師Vincent Callebaut、台灣設計界翹楚柯宏宗建築師及結構設計界翹楚張敬禮。



陶朱隱園以順時針4.5度向上旋轉，每個樓層有向上無限延伸的大露台，可種上六至七棵樹木，整幢物業23,000棵喬木與灌木，一年二氧化碳吸收量達130公噸，綠覆率達246%。物業內部設有七部電梯，其中一部可承載超級跑車或救護車，更設有停機坪，均為台灣內的創舉。

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這幢台灣超級豪宅樓價為多少﹖其實發展商從來沒有向外公布過價錢，但市場曾傳過物業的每個單位的樓價約18億至22億台幣（約4.7億至5.79億港元），每坪成交價至少610萬元（約160.4萬港元），按此計算，每平方呎約4.46萬港元，刷新台灣史上豪宅的新天價紀錄。

每戶索價近6億港元豪宅設計有幾巴閉?大家可睇睇：

▲ 「陶朱隱園」外型十分獨特（相片來自「陶朱隱園」網站）

▲ 物業處於台北信義區，為豪宅集中地（相片來自「陶朱隱園」網站）

▲ 物業的開放空間廣植樹木（相片來自「陶朱隱園」網站）

▲ 單位外部走廊可眺望台灣101大樓（相片來自「陶朱隱園」網站）

▲ 據網上的相片，現時「陶朱隱園」快完工（網上圖片）

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