新經濟股高位回落幾多？騰訊小米股價較硬淨

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新經濟股於7月大爆發，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、網易 （09999） 及京東（ 09618），7月內曾普遍升1成至4成，現時股價平均回落約1成，以騰訊、小米及美團最更淨，僅較高位回落約8%，趁調整入市的投資者宜留意。
|股份
|7月累積升幅
|7月累積最大升幅
|高位回落幅度
|阿里巴巴
|+14.5%
|+25.9%
|-9.0%
|騰訊
|+5.4%
|+13.1%
|-6.8%
|美團
|+14.7%
|+24.1%
|-7.6%
|小米
|+26.9%
|+36.3%
|-6.9%
|網易
|+8.5%
|+25.0%
|-13.2%
|京東
|+3.8%
|+17.2%
|-11.4%
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