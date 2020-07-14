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新經濟股高位回落幾多？騰訊小米股價較硬淨

金融經濟 13:33 2020/07/14

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新經濟股於7月大爆發，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 、網易 （09999） 及京東（ 09618），7月內曾普遍升1成至4成，現時股價平均回落約1成，以騰訊、小米及美團最更淨，僅較高位回落約8%，趁調整入市的投資者宜留意。

股份 7月累積升幅 7月累積最大升幅 高位回落幅度
阿里巴巴 +14.5% +25.9% -9.0%
騰訊 +5.4% +13.1% -6.8%
美團 +14.7% +24.1% -7.6%
小米 +26.9% +36.3% -6.9%
網易 +8.5% +25.0% -13.2%
京東 +3.8% +17.2% -11.4%

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香港股票 小米集團－W（01810） 美團點評－W（03690） 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988）

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