法國前綫醫護成功爭取加人工 獲政府700億撥款

▲ 法國政府宣佈與醫護達成協議，撥款80億歐元（約702億港元）為醫護人員加薪。

新冠肺炎疫情席捲全球，多國因疫情而有大量患者住院留醫，前綫醫護人員的工作壓力也大增。法國醫護人員早前發起街頭示威，要求改革醫療體系及改善醫護待遇。法國政府宣佈與醫護達成協議，撥款80億歐元（約702億港元）為醫護人員加薪。

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英國廣播公司（BBC）報道，法國政府與醫護人員持續談判7周後達成協議，政府決定撥款80億歐元為醫護加薪，平均每名醫護人員的月薪可增加183歐元（約1,600港元）。

法國新任總理卡斯泰（Jean Castex）表示，大多數工會都與政府達成協議，視此為法國醫療衛生系統的歷史時刻（historic moment）。

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卡斯泰更表示：

這是對與疫情作鬥爭的前綫人員作首要認可。

（This is first of all recognition of those who have been on the front line in the fight against this epidemic.）

據悉，加薪協議的大部分撥款會涵蓋護士、護理人員及非醫務人員的薪金，而大約4.5億歐元（約39.5億港元）的撥款，就預留給公營部門醫生。

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新冠疫情爆發後，法國醫護人員不滿政府在醫療系統的資源不足，5月底曾有數百名醫護人員到街上示威，要求政府加薪及改革醫療系統。但法國政府以違反社會隔離要求為由，向最少50名示威的醫護人員作出罰款。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）上任以來一直處理工會糾紛，由於近期改組内閣，馬克龍曾表示希望在任期内，加強關注社會正義的議題。

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責任編輯：何穎兒