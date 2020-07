法國前綫醫護成功爭取加人工 獲政府700億撥款

▲ 法國政府宣佈與醫護達成協議,撥款80億歐元(約702億港元)為醫護人員加薪。

新冠肺炎疫情席捲全球,多國因疫情而有大量患者住院留醫,前綫醫護人員的工作壓力也大增。法國醫護人員早前發起街頭示威,要求改革醫療體系及改善醫護待遇。法國政府宣佈與醫護達成協議,撥款80億歐元(約702億港元)為醫護人員加薪。

英國廣播公司(BBC)報道,法國政府與醫護人員持續談判7周後達成協議,政府決定撥款80億歐元為醫護加薪,平均每名醫護人員的月薪可增加183歐元(約1,600港元)。

法國新任總理卡斯泰(Jean Castex)表示,大多數工會都與政府達成協議,視此為法國醫療衛生系統的歷史時刻(historic moment)。

卡斯泰更表示:

這是對與疫情作鬥爭的前綫人員作首要認可。

(This is first of all recognition of those who have been on the front line in the fight against this epidemic.)

據悉,加薪協議的大部分撥款會涵蓋護士、護理人員及非醫務人員的薪金,而大約4.5億歐元(約39.5億港元)的撥款,就預留給公營部門醫生。

新冠疫情爆發後,法國醫護人員不滿政府在醫療系統的資源不足,5月底曾有數百名醫護人員到街上示威,要求政府加薪及改革醫療系統。但法國政府以違反社會隔離要求為由,向最少50名示威的醫護人員作出罰款。

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron)上任以來一直處理工會糾紛,由於近期改組内閣,馬克龍曾表示希望在任期内,加強關注社會正義的議題。

