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【新股IPO】祖龍娛樂追揸沽攻略 投資界料：祖龍娛樂升逾一成

金融經濟 13:30 2020/07/14

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投資界料祖龍娛樂升幅逾一成。

六隻新股齊暗盤，分別為中科天元 （新上市編號：01156） 、華夏視聽（新上市編號：01981 ）、新娛科 （新上市編號：06933） 、港龍中國地產 （新上市編號：06968） 、大山教育 （新上市編號：09986） 、祖龍娛樂 （新上市編號：09990） 。投資界預料，該批新股只有祖龍娛表現較為理想，不過現時科技股全線回吐，建議若「沒貨」的投資者可考慮於股價回落至招股價才買入。

信誠證券聯席董事張智威認為，該批新股中，騰訊 （00700） 概念股的祖龍娛樂能夠跑出，預料升幅逾一成後，建議投資者可以沽出「食糊」。

他又表示，今日科技股全線回吐，對祖龍娛樂有輕微影響，認為投資者不應盼望股價升幅超過5成或以上。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，疫情再度爆發，科網技及大市表現均表現遜息，料對新股市場帶來影響。不過他預料，祖樂娛樂仍然約有一成的升幅空間。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用IPO小工具

相關文章：6新股公布招股結果　祖龍娛樂超購最多中科天元最難中（附6新股分配結果）

金輪天地獲分配港龍中國地產近8000萬元

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