【樓市現象】將軍澳區成疫情爆發重災區 業主稍減價買家即撲入市區內連錄成交

本港正受新冠肺炎疫情第三波衝擊，其中東九龍區的慈雲山及黃大仙成災區，多人染疫，同屬九龍東的將軍澳區也是另一個爆發點，自上周起該區錄得逾10宗確診個案，遍布調景嶺、將軍澳、日出康城、寶琳等一帶，其中一個個案，是居於將軍澳廣場8座的一家三口連同外傭確診。

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將軍澳區爆發疫情，但似乎未有影響準買家到該區的買樓意欲，近日區內連錄多宗二手成交，業主稍為微微減價，單位即獲買家承接。將軍澳中心5座中層B室，實用面積687平方呎，採三房套房間隔，最初叫價1,100萬元，其後減價20萬元，以1,080萬元易手，折合實用呎價15,721元。新買家為同區上車客，見單位景觀吸引，造價合理，即拍板入市自用。據悉，原業主於2014年7月以750萬元購入單位，持貨剛剛6年，現轉手賬面獲利330萬元離場，單位升值44%。

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中原地產分行經理朱家安表示，將軍澳中心本月至今暫錄約12宗成交，交投暢旺，平均實用呎價約16,774元。

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利嘉閣地產分行聯席董事潘佳彬表示，該行新近促成將軍澳新寶城5座低層F室的二手成交，單位實用面積約378方呎，採兩房間隔，望內園景。單位由今年6月中開始放盤，原業主叫價650萬元，經議價後減價12萬元或約1.8%，終以638萬元成功沽出，折合實用面積呎價約16,878元。據悉，原業主於2012年11月，以約353萬元購入上述單位，持貨7年，現轉手帳面獲利約285萬元，物業升值約81%。



潘佳彬補充，新寶城本月至今累錄兩宗二手成交個案。屋苑同類型單位放盤有約20個，叫價由668萬元起。



日出康城也錄二手成交，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，日出康城1期首都本月暫錄4宗成交，快將超上月全月6宗交投量，平均實用呎價14,236元。其中日出康城1期首都6座低層RA室，實用面積716平方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，單位上月開價950萬元，日前剛以943萬元成交，折合實用呎價13,170元。新買家為新盤向隅客，抽籤多次仍未成功購入心水戶，遂轉投二手屋苑尋寶，終成功入市該址作新居。原業主於2017年4月以723萬元買入單位，持貨滿3年，現轉手賬面獲利220萬元離場，單位升值3成。

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