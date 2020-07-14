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美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？

環球政治 13:33 2020/07/14

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【中美角力】美國正式否認中國南海主權 中美南海軍力誰佔上風？

美國特朗普政府改變「不選邊站」政策，公開幾乎全盤否認中國南海主權聲索；美軍2艘航母近日罕有匯聚南海軍演，美軍軍機更向廣東抵近偵察，中美關係火上加油。南海是為中美爆發潛在軍事衝突一大危險地區，美國指控中國在南海建造基地將南海「軍事化」，中國反駁美國這域外國家常向南海投入兵力，挑起局勢緊張，才是真正軍事化。

  • 中美海軍軍力對比如何？

美國目前有12艘現役航空母艦，牌面上中國無疑「無得比」。但需要注意的是，美國海軍分成6大區域艦隊（未計專責網戰「第10艦隊」）分佈全球，不會將所有艦艇匯聚同一海域。反觀中國海軍3大艦隊防區都在中國國土對開海域，力量相對集中。

中美現役主戰艦艇數量
  中國 美國
航空母艦 2 12
兩棲攻擊艦 0 10
船塢登陸艦 6 11
潛艇 74 66
巡洋艦／驅逐艦 36 91
護衛艦／瀕海戰鬥艦 102 19
資料來源：Global Firepower（部分）

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美幾全面否定中國南海主權聲索 中美關係投震撼彈

  •  中美南海基地對比如何？

中國現時在南海西沙群島、南沙群島都有軍事基地，其中以西沙永興島、南沙永暑礁美濟礁渚碧礁基地規模最為龐大，島上機場皆能供定翼飛機起降、基地內亦部署有防空、反艦導彈。此外，中國南海基地也在中國大陸海空軍和導彈支援範圍之內。

下圖所示圓點為上述中國南海4大基地位置，圓點外3重圓圈由小至大分別為：基地內防空導彈射程、反艦巡航導彈射程，以及戰鬥機作戰半徑。（資料來源：Asia Maritime Transparency Initiative）

美國在南海沒有軍事基地，但美軍在沖繩、關島（上圖右方）、澳洲都有落腳點，可以迅速介入南海。美軍關島基地更駐有B-52戰略轟炸機、B-2隱形戰略轟炸機，能威脅中國南海基地，以至中國大陸發動縱深打擊。

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  • 菲律賓呢？

菲律賓理論上是美軍最靠近南海的準落腳點。菲律賓現時並無駐有美軍，但菲律賓與美國簽有防務合作協議，容許美軍以輪換形式在菲律賓留駐較長時間，並在菲律賓駐地建造設施。

美軍過去在菲律賓北部呂宋島、南部棉蘭老島、西部巴拉望島等多個地點皆有軍事設施，美軍如果重返這些基地，即會與中國南海基地非常接近。

不過，菲律賓近年在總統杜特爾特執政下，與美國交惡。菲律賓雖然與中國在南海有主權爭議，但杜特爾特政府一直避免與中國走向直接對抗。杜特爾特政府亦威脅退出菲美軍事協議，因此在目前政治格局下，美軍重駐菲律賓大增介入南海能力機會不大。

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責任編輯：方圓之

欄名 : 天下了然

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