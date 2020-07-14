【新股IPO】6新股明掛牌  你有無份？

新股市場在6月興奮一輪後，近日明顯已見緩和，多隻上月招股的新股，近期也輸住掛牌，完成上市過程的最後一步。

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明日再有6隻新股登場，分別是祖龍娛樂（新上市編號：09990）、中科天元（新上市編號：01156）、新娛科控股（新上市編號：06933）、華夏視聽教育（新上市編號：01981）、港龍中國地產（新上市編號：06968）及大山教育（新上市編號：09986），當中以挾着騰訊（00700）名氣登場的內地手機遊戲開發商祖龍娛樂最受歡迎，錄得超額認購122倍；至於最難中的則非中國乙醇生產系統供應商中科天元莫屬，1手中籤率僅8.51%，抽18手才可穩獲1手。

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至於內地房地產開發商港龍中國地產 （新上市編號：06968） ，因其公開發售部分認購不足，認購僅相當約0.28倍，100%中籤率，人人有份。

祖龍娛樂以每股11.6元定價，集資淨額約20.39億元，以每手1,000股計，認購1手中籤率為20%，要認購20手即2萬股才可穩獲1手。

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中科天元公開發售部份錄得超額認購8.44倍，每手4,000股計，1手中籤率為8.51%，即要認購18手才可穩獲1手。該股招股下限0.98元定價，集資淨額約2,500萬元。

內地遊戲發行商新娛科控股，錄得超額認購4.59倍，以招股下限1.63元定價，集資淨額約9,070萬元，1手中籤率25.02%，認購15手穩獲1手。

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華夏視聽教育錄得超購33.64倍，中籤率為50%，認購3手才穩獲1手。以招股上限3.1元定價，集資淨額約13.32億元。

內地中小學課後教育服務商大山教育錄得超額認購3.09倍，1手中籤率為50%，認購15手才穩獲1手。定價1.25元，集資淨額約2.03億元。

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