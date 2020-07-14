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【新冠肺炎】美國目標明年前生產疫苗3億支 今年夏末投產

環球社會熱點 13:14 2020/07/14

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特朗普政府在當地時間周一（13日）表示，已著手採購生產物資，預期在今年夏季結束前投入生產，目標在2021年初前生產3億支疫苗。

各地科學家爭相研發對抗新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）的疫苗，料疫苗面世前，全球大流行的疫情都難以消退。特朗普政府在當地時間周一（13日）表示，已著手採購生產物資，預期在今年夏季結束前投入生產，目標在2021年初前生產3億支疫苗。

特朗普政府官員透露，即使未知將生產哪款疫苗，團隊現已開始物色廠房選址，未來4至6周會完成採購生產器材、原材料等工作，料在今年夏天結束之前，已可投產（will be actively manufacturing by the end of the summer.）。

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目前，政府已選出4款較潛力研發成功的疫苗，包括Moderna（美：MRNA）、強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）等。據悉，這兩家公司的疫苗研發將在7月底進入人體臨床測試的最後階段。政府官員表示，若發現其他有潛質的疫苗，也會列入名單；目標在2021年初前生產3億支疫苗。

目前，美國累計確診人數達3,363,056人，135,605人死亡；特朗普政府抗疫工作備受批評。上月，政府承諾疫苗將免費提供予未能負擔的美國國民。

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記者：葉芷樺
 

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