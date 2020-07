【新冠肺炎】美國目標明年前生產疫苗3億支 今年夏末投產

▲ 特朗普政府在當地時間周一(13日)表示,已著手採購生產物資,預期在今年夏季結束前投入生產,目標在2021年初前生產3億支疫苗。

各地科學家爭相研發對抗新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)的疫苗,料疫苗面世前,全球大流行的疫情都難以消退。特朗普政府在當地時間周一(13日)表示,已著手採購生產物資,預期在今年夏季結束前投入生產,目標在2021年初前生產3億支疫苗。

特朗普政府官員透露,即使未知將生產哪款疫苗,團隊現已開始物色廠房選址,未來4至6周會完成採購生產器材、原材料等工作,料在今年夏天結束之前,已可投產(will be actively manufacturing by the end of the summer.)。

目前,政府已選出4款較潛力研發成功的疫苗,包括Moderna(美:MRNA)、強生(Johnson & Johnson,美:JNJ)等。據悉,這兩家公司的疫苗研發將在7月底進入人體臨床測試的最後階段。政府官員表示,若發現其他有潛質的疫苗,也會列入名單;目標在2021年初前生產3億支疫苗。

目前,美國累計確診人數達3,363,056人,135,605人死亡;特朗普政府抗疫工作備受批評。上月,政府承諾疫苗將免費提供予未能負擔的美國國民。

記者:葉芷樺