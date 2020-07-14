【新冠肺炎】83超級富豪聯署懇求政府「收稅」 「 我們有的是錢，而且很多」

一群超級富豪於周一（13日）發出聯署信，懇求各國政府「立即，持績，永久地」向他們徵稅，以協助世界從新型冠狀病毒中恢復過來。

外電報道，來自美國及另外數個國家共83名富豪聯名發出公開信，署名是「關懷人類的百萬富翁」（ the Millionaires for Humanity），他們呼籲各國政府提高對富人的稅收，幫助支付政府防疫計劃中數以十億計美元，以對抗新型冠狀病毒疫情。 聯名富豪包括迪士尼公司女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）、貝萊德前董事總經理Morris Pearl 等。

信中富豪們指：「我們不在深切治療病房照顧病人、我們不會駕駛救護車送病人入醫院、我們不會在雜貨店補貨或挨家挨戶派發食物，但我們有的是錢，而且很多。」

相關文章：【新冠肺炎】譚德塞指多國抗疫方向出錯 全球在可見將來難回復正常

相關文章：新冠肺炎確診個案上升 海洋公園、迪士尼明起暫停開放

去年6月，美國著名投資者索羅斯父子、迪士尼公司女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）、Facebook聯合創辦人休斯（Chris Hughes）在內的18名富豪已發表聯署信，促請2020年總統參選人向美國富豪徵稅，用於改善收入不平等、氣候變化等問題。他們表明自己願意交稅，又認為徵收富豪稅符合公眾利益。

當時聯署信中提及「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾指自己的稅率比秘書還要低。該信指出，美國有道德、倫理和經濟責任，對富豪徵更多稅。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！