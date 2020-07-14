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【新冠肺炎】83超級富豪聯署懇求政府「收稅」 「 我們有的是錢，而且很多」

環球政經 14:06 2020/07/14

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一群超級富豪於周一（13日）發出聯署信，懇求各國政府「立即，持績，永久地」向他們徵稅，以協助世界從新型冠狀病毒中恢復過來。 

外電報道，來自美國及另外數個國家共83名富豪聯名發出公開信，署名是「關懷人類的百萬富翁」（ the Millionaires for Humanity），他們呼籲各國政府提高對富人的稅收，幫助支付政府防疫計劃中數以十億計美元，以對抗新型冠狀病毒疫情。 聯名富豪包括迪士尼公司女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）、貝萊德前董事總經理Morris Pearl 等。

信中富豪們指：「我們不在深切治療病房照顧病人、我們不會駕駛救護車送病人入醫院、我們不會在雜貨店補貨或挨家挨戶派發食物，但我們有的是錢，而且很多。」

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去年6月，美國著名投資者索羅斯父子、迪士尼公司女繼承人阿比蓋爾‧迪士尼（Abigail Disney）、Facebook聯合創辦人休斯（Chris Hughes）在內的18名富豪已發表聯署信，促請2020年總統參選人向美國富豪徵稅，用於改善收入不平等、氣候變化等問題。他們表明自己願意交稅，又認為徵收富豪稅符合公眾利益。

當時聯署信中提及「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾指自己的稅率比秘書還要低。該信指出，美國有道德、倫理和經濟責任，對富豪徵更多稅。

 

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撰文 : 黎以芳

疫情 經濟 索羅斯 美元 美國 Facebook Disney 富豪 冠狀病毒 肺炎

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