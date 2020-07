【美國疫情】加州再次禁餐廳堂食、關閉酒吧

美國疫情持續惡化,加州情況亦令人擔憂。加州州長下令,禁止州內餐廳室內堂食、所有戲院、博物館、酒吧等都要關閉。加州州長又呼籲民眾繼續佩戴口罩及保持社交距離。

加州疫情惡化,上周每日平均新增8,211宗新冠肺炎確診,遠高於前周的每日平均7,876宗。而檢驗確診率亦由6.1%,增至7.4%。

加州州長紐瑟姆(Gavin Newsom)指,並列入觀察名單的30個郡,其健身中心、宗教場所、非關鍵行業辦公室、髮廊等都需關閉。加州有大約80%的人口,都居住在受影響的地區內,包括洛杉磯、聖地牙哥等。

紐瑟姆指:

「我們所有人都有責任,意識到新冠肺炎不會很快消失。」

(It’s incumbent on all of us to recognize, soberly, that Covid-19 is not going away anytime soon. )

紐瑟姆指,加州累積確診個案達32萬宗,死亡個案累計為7,017宗。

另外,洛杉磯、聖地牙哥均宣布,不會在秋季讓學生回校上課,料影響逾70萬名學生。

