  • 33°C
香港時間 : 2020714日 (二) 13:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國疫情】加州再次禁餐廳堂食、關閉酒吧

環球社會熱點 13:14 2020/07/14

分享：

美國疫情持續惡化，加州情況亦令人擔憂。加州州長下令，禁止州內餐廳室內堂食、所有戲院、博物館、酒吧等都要關閉。加州州長又呼籲民眾繼續佩戴口罩及保持社交距離。

美國17州控華府收緊簽證 趕網上課程留學生出境

世衛：很多國家防疫方向出錯 新冠肺炎仍是頭號公敵

加州疫情惡化，上周每日平均新增8,211宗新冠肺炎確診，遠高於前周的每日平均7,876宗。而檢驗確診率亦由6.1%，增至7.4%。

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）指，並列入觀察名單的30個郡，其健身中心、宗教場所、非關鍵行業辦公室、髮廊等都需關閉。加州有大約80%的人口，都居住在受影響的地區內，包括洛杉磯、聖地牙哥等。

政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告

英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶

紐瑟姆指：

「我們所有人都有責任，意識到新冠肺炎不會很快消失。」

（It’s incumbent on all of us to recognize, soberly, that Covid-19 is not going away anytime soon. ）

【新冠肺炎】英研究：15%患者易患心臟病

【美國疫情】德州30歲男子參加「病毒派對」後死亡

紐瑟姆指，加州累積確診個案達32萬宗，死亡個案累計為7,017宗。

另外，洛杉磯、聖地牙哥均宣布，不會在秋季讓學生回校上課，料影響逾70萬名學生。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

責任編輯：楊心悅

相關文章

美國17州控華府收緊簽證 趕網上課程留學生出境
今日
美國17州控華府收緊簽證 趕網上課程留學生出境
世衛：很多國家防疫方向出錯 新冠肺炎仍是頭號公敵
今日
世衛：很多國家防疫方向出錯 新冠肺炎仍是頭號公敵
政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告
今日
政府小心 新冠疫情「恐惹革命」達沃斯論壇創辦人警告
英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶
2020/07/13
英女王溫莎堡避疫 獲7歲男童親手製拼字遊戲解悶
【新冠肺炎】英研究：15%患者易患心臟病
2020/07/13
【新冠肺炎】英研究：15%患者易患心臟病
疫情 傳染病 美國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 酒吧

上一篇文章

【新冠肺炎】美國目標明年前生產疫苗3億支 今年夏末投產

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間13:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股開市】道指漲逾200點 輝瑞疫苗獲認可 納指破頂 Tesla升穿1700美元
【美股開市】道指漲逾200點 輝瑞疫苗獲認可 納指破頂 Tesla升穿1700美元
【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
【新冠肺炎】疫苗展開臨床測試 若順利明年可推出
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
美軍準航母爆炸起火「或燒數天」聖迭戈基地至少21傷
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
美國FDA警告59款搓手液含工業酒精 全部來自這國家
【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責
【日本疫情】沖繩美軍基地爆疫情 日本震怒向美國問責
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月14日 時間13:00）