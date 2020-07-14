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【iPhone銷情】蘋果傳OLED面版採購量不足　須向三星賠73億元

科技 12:48 2020/07/14

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DSCC引述消息人士透露，蘋果須向三星顯示器公司（Samsung Display）支付9.5億美元賠償，原因是該公司未能向三星購買足夠數量的OLED面板。

根據顯示器諮詢公司Display Supply Chain Consultants（DSCC）最新報告顯示，由於蘋果iPhone銷情不佳，蘋果向三星購買的OLED屏幕數量，未達合約最低要求，須賠償三星9.5億美元（約73億港元）。

DSCC引述消息人士透露，蘋果須向三星顯示器公司（Samsung Display）支付9.5億美元賠償，原因是該公司未能向三星購買足夠數量的OLED面板，沒有滿足合約規定的最低要求。在需求遠低於預期的情況下，訂單減少意味著蘋果無法實現零件的採購目標，導致需要支付巨額賠償。

【iPhone跑出】哪款電話型號最保值？iPhone用足兩年仍值錢

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三星電子本月初公布2020年第二季度財報業績預期時，雖然收入同比下降7%至52萬億韓元（約3352億港元），但營業利潤同比增22.73%，達到8.1萬億韓元（約522億港元），遠勝預期的6萬億韓元（約386億港元），其中就包括「與顯示業務相關的一次性收益」。

DSCC認為，蘋果這筆巨額賠償，足以使Samsung Display轉虧為盈。不過，蘋果未必以現金償還債務，而是向三星提供額外訂單，直至產生的利潤可抵消罰款。

一般訂購零件時，企業都會與供應商簽署最低採購量的協議，以取得更低的單位價格，惟未達標則有可能遭受罰款。早於2019年，蘋果亦曾向三星支付約6.83億美元（約53億港元）賠償，當年同樣因OLED面板的採購數量未如理想，面對新冠肺炎疫情沖擊，iPhone全球供應及銷量均受打擊。

責任編輯：姚慧儀

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