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【教育股】中教控股下半學年招生額按年增27%　預計廣州白雲學院新校區明年夏天竣工

金融經濟 12:42 2020/07/14

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中教控股公告，下半學年招生額獲批增加，按年上升27%至3.76萬個。

中教控股 （00839） 公布，集團旗下高等教育學校已獲當地政府批准增加2020/2021學年的招生學額，總數按年上升27%至3.76萬個，其中專升本課程學額按年增加3倍至8400個。集團位於江西、廣東、重慶和山東的高等教育學校的招生學分別錄得按年增加25%、18%、33%及56%。

中教控股半日升1.1%，最新報價12.88元，成交2543萬元。

中教控股指，旗下廣東白雲學院正建設新校區，總佔地約750畝，建設分為兩期，第一期可容納8000名學生，並已於去年9月投入使用；第二期可容納1.8名學生，預計將於明年夏天竣工。

而另一高校，廣州大學松田學院現新校區總佔地約1500畝，設計可容納3萬名學生。目前第一期建設已動工，可容納1.3名學生，預期第一期將於明年9月竣工並迎接新生。

集團稱，為響應中國的教育部門鼓勵獨立學院轉設的政策，集團正積極將旗下三所獨立學院轉設為民辦高校，預期轉設將進一步提高質素及擴大招生人數。

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